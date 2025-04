Lecsap a gyermekvédő kommandó

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A gyermekeket is érintő vizsgálatok célja a családok hatékonyabb védelme és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítása – mondta.

Összehangolt uniós fogyasztóvédelmi ellenőrzés indul a mobil és online játékok piacán – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az MTI-vel hétfőn. A hatóság kiemelt figyelmet fordít a fiatal fogyasztókat érintő kihívásokra, különös tekintettel a digitális környezetben felmerülő fogyasztóvédelmi kérdésekre. Ennek jegyében az NKFH 2025 tavaszán részt vesz a Nemzetközi Fogyasztóvédelmi Jogérvényesítési Hálózat (International Consumer Protection and Enforcement Network; ICPEN) által koordinált, a mobil és online játékok összehangolt ellenőrzését célzó nemzetközi akcióban – írták.

