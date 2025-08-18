Lecsapott a fogyasztóvédelem

Országos témavizsgálatot kezdett a videójátékok fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve. A vizsgálat célja a fogyasztókkal, különösen a kiskorúakkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok feltárása és visszaszorítása.

A jelenlegi ellenőrzés szervesen kapcsolódik az idei tavaszi nemzetközi akcióhoz; a vizsgálat során 22 ország fogyasztóvédelmi hatóságai összesen 439 mobil- és online játékot ellenőriztek, és szinte kivétel nélkül találtak pénzköltésre ösztönző, manipulatív elemeket.

A nemzetközi vizsgálat eredményei szerint a vizsgált játékok jelentős része tartalmazott loot boxokat (zsákmánydobozokat), amelyek szerencsejáték-szerű működésük révén fokozhatják a játékfüggőség kockázatát, virtuális valutákat, amelyek átláthatatlan átváltási rendszere megnehezíti a költések nyomon követését, valamint sürgető, nehezen elutasítható ajánlatokat vagy időkorlátos eseményeket és pay-to-win modelleket, amelyeknél a fejlődéshez elengedhetetlen a fizetős tartalmak beszerzése.

Az NKFH és a kormányhivatalok hazai vizsgálata kiterjed majd arra is, hogy a játékszoftverek gyártói alkalmazzák-e az Egységes Európai Játékinformációs Rendszer (PEGI) korhatár-besorolását, vagy ennek hiányában feltüntetik-e a „Tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott!” figyelmeztetést jól láthatóan a csomagoláson.

Fotó: Depositphotos

A globális videójáték-piac 2024-ben elérte a 184 milliárd dolláros bevételt, és a tendencia várhatóan folytatódik. A növekedéssel párhuzamosan egyre hangsúlyosabbak azok a „freemium” modellek, amelyek ingyenesen hozzáférhető játékokban kínálnak fizetős kiegészítő tartalmakat. Bár önmagában ez a gyakorlat nem jogsértő, problémát jelent, ha a játékélmény fenntartásához vagy a fejlődéshez elengedhetetlen a fizetés, illetve, ha a játék kifejezetten addiktív mechanizmusokkal ösztönzi a költekezést.

Az NKFH célja, hogy a fogyasztók, különösen a szülők és a fiatal játékosok számára világosabbá és átláthatóbbá tegye a videójátékokban alkalmazott vásárlási mechanizmusokat, elősegítve ezzel a tudatos és biztonságos játékhasználatot minden korosztályban.

