Lecsapott a hatóság Mészáros Lőrinc törvénysértő cégére

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 500 ezer forintra bírságolta a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft.-t, mert jogerős engedély nélkül kezdte meg egy kiserőmű kivitelezését, derül ki a hivatal szeptember 1-én publikált határozatából. A dokumentum szerint a Mészáros Lőrinchez köthető cég a kiserőmű létesítését tavaly szeptember 13-én kezdte meg, pedig az engedélyt csak idén január 28-án kapta meg rá. Ez pedig a hivatal szerint törvénysértő volt, mert engedélyköteles tevékenységet végzett engedély nélkül.
A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. július 1-e óta már zrt. formájában működik. Kevésbé közismert, hogy öt éve a tápiószelei Ganz-gyár is a Mészáros-birodalomnál kötött ki. Még 2020 nyarán döntött úgy az Orbán-kormány, hogy stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítja az indiai hátterű CG Electric Systems Hungaryt, vagyis a Ganz Villamossági Művek (itt készült a világ első transzformátora 1885-ben) jogutódját. A Ganz-gyár 2006 és 2020 között állt indiai tulajdonban, de bekopogott a csőd, hiszen csak 1,5 milliárd forint bevétel jött össze, ellenben a 6,3 milliárd forintos veszteséggel kellett kezdeni valamit.
Barna Zsolt lett az új tulajdonos 2020 nyarán, aki például a Mészáros Lőrinc köré kiépült magyar óriásbank, a MBH elnök-vezérigazgatója. Később két tőkealap is beszállt a Ganz Kft.-be: a felcsúti vállalkozóhoz köthető Status Property és Prime Property összesen 70 százalékos tulajdonos lett. A Status Property a Status Capital Zrt. által kezelt magántőkealap, a zrt. Mészáros Lőrinc tulajdona. A Prime Property pénzeit pedig a felcsúti milliárdos egyik ügyvédjéhez, Kertész Józsefhez tartozó Primefund Befektetési Alapkezelő Zrt. terelgeti.
A MEKH a határozatában emlékeztette a társaságot, hogy a villamosenergia-ipari tevékenységek – így az erőmű létesítése és a villamosenergiatermelés is – kizárólag érvényes engedéllyel végezhetők, melyre tekintettel az engedélyesek alapvető kötelezettsége, hogy csak engedély birtokában és az abban meghatározott feltételekkel végezze az erőmű létesítését és a villamosenergiatermelést. A dokumentumból kiderül, hogy a hatóság május 20-án értesítette a társaságot az eljárás megindításáról és felszólították, hogy nyújtsák be azokat az iratokat, melyek hitelt érdemlően igazolják, hogy a kiserőmű kivitelezése mikor kezdődött meg, illetve az elektronikus építési naplót mikor nyitották meg. A végzést május 28-án átvették, de a hivatal szerint nem reagáltak rá.
Maga az 500 ezer forintos bírság elég enyhe: a figyelmeztetésnél erősebb, de a hatóságnak joga lett volna akár ötmillió forintos bírságot is kiszabnia, de számos körülményt mérlegelve (például a jogsértéssel okozott hátrányt) végül az 500 ezer forint mellett döntöttek. A határozatot Juhász Edit írta alá, aki 2023 januárja óta elnöke az állami hivatalnak.
Ez az összeg nem fogja bedönteni a céget: 2024-ben 45,3 milliárd forint lett az árbevétel, a nyereség pedig 7,4 milliárd forintot ért el. Ebből mintegy 3 millió euró – becslések szerint körülbelül 1,1 milliárd forint – osztalékot fizettek ki. A vállalat korábban 1,9 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban is részesült a kormány Gyármentő Programjából. A tápiószelei gyárhoz továbbra is ömlik a közpénz: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter július végén beszélt arról, hogy a vállalat új üzemcsarnokot épít és berendezéseket szerez be Tápiószelén 21 milliárd forintnyi értékben, amihez az állam hatmilliárd forint támogatást ad.
Nem ez az első eset, hogy Mészáros Lőrinc valamelyik cégének meggyűlik a baja a hatóságokkal. Például a felcsúti gazdagember érdekeltségébe tartozó Talentis Agro Zrt. által tulajdonolt VÉRT Vadászati Kft. is szerepelt azon utazási vállalkozók listáján, amelyek utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységét a Budapest Főváros Kormányhivatala jogerősen megtiltotta 2021-ben.