Lecsapott a hatóság Mészáros Lőrinc törvénysértő cégére

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 500 ezer forintra bírságolta a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft.-t, mert jogerős engedély nélkül kezdte meg egy kiserőmű kivitelezését, derül ki a hivatal szeptember 1-én publikált határozatából. A dokumentum szerint a Mészáros Lőrinchez köthető cég a kiserőmű létesítését tavaly szeptember 13-én kezdte meg, pedig az engedélyt csak idén január 28-án kapta meg rá. Ez pedig a hivatal szerint törvénysértő volt, mert engedélyköteles tevékenységet végzett engedély nélkül.

A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. július 1-e óta már zrt. formájában működik. Kevésbé közismert, hogy öt éve a tápiószelei Ganz-gyár is a Mészáros-birodalomnál kötött ki. Még 2020 nyarán döntött úgy az Orbán-kormány, hogy stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítja az indiai hátterű CG Electric Systems Hungaryt, vagyis a Ganz Villamossági Művek (itt készült a világ első transzformátora 1885-ben) jogutódját. A Ganz-gyár 2006 és 2020 között állt indiai tulajdonban, de bekopogott a csőd, hiszen csak 1,5 milliárd forint bevétel jött össze, ellenben a 6,3 milliárd forintos veszteséggel kellett kezdeni valamit.

Engedély nélkül még Mészáros Lőrinc sem építhet kiserőművet

Fotó: Pixabay

Barna Zsolt lett az új tulajdonos 2020 nyarán, aki például a Mészáros Lőrinc köré kiépült magyar óriásbank, a MBH elnök-vezérigazgatója. Később két tőkealap is beszállt a Ganz Kft.-be: a felcsúti vállalkozóhoz köthető Status Property és Prime Property összesen 70 százalékos tulajdonos lett. A Status Property a Status Capital Zrt. által kezelt magántőkealap, a zrt. Mészáros Lőrinc tulajdona. A Prime Property pénzeit pedig a felcsúti milliárdos egyik ügyvédjéhez, Kertész Józsefhez tartozó Primefund Befektetési Alapkezelő Zrt. terelgeti.

A MEKH a határozatában emlékeztette a társaságot, hogy a villamosenergia-ipari tevékenységek – így az erőmű létesítése és a villamosenergiatermelés is – kizárólag érvényes engedéllyel végezhetők, melyre tekintettel az engedélyesek alapvető kötelezettsége, hogy csak engedély birtokában és az abban meghatározott feltételekkel végezze az erőmű létesítését és a villamosenergiatermelést. A dokumentumból kiderül, hogy a hatóság május 20-án értesítette a társaságot az eljárás megindításáról és felszólították, hogy nyújtsák be azokat az iratokat, melyek hitelt érdemlően igazolják, hogy a kiserőmű kivitelezése mikor kezdődött meg, illetve az elektronikus építési naplót mikor nyitották meg. A végzést május 28-án átvették, de a hivatal szerint nem reagáltak rá.

Maga az 500 ezer forintos bírság elég enyhe: a figyelmeztetésnél erősebb, de a hatóságnak joga lett volna akár ötmillió forintos bírságot is kiszabnia, de számos körülményt mérlegelve (például a jogsértéssel okozott hátrányt) végül az 500 ezer forint mellett döntöttek. A határozatot Juhász Edit írta alá, aki 2023 januárja óta elnöke az állami hivatalnak.

Ez az összeg nem fogja bedönteni a céget: 2024-ben 45,3 milliárd forint lett az árbevétel, a nyereség pedig 7,4 milliárd forintot ért el. Ebből mintegy 3 millió euró – becslések szerint körülbelül 1,1 milliárd forint – osztalékot fizettek ki. A vállalat korábban 1,9 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban is részesült a kormány Gyármentő Programjából. A tápiószelei gyárhoz továbbra is ömlik a közpénz: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter július végén beszélt arról, hogy a vállalat új üzemcsarnokot épít és berendezéseket szerez be Tápiószelén 21 milliárd forintnyi értékben, amihez az állam hatmilliárd forint támogatást ad.

Kapcsolódó cikk Egy évre eltiltotta Mészáros Lőrinc vadászati cégét a fővárosi kormányhivatal Egy évig nem szervezhet utazásokat a Mészáros Lőrinc cégbirodalmához tartozó VÉRT Vadászati Kft., a fővárosi kormányhivatal döntésének háttere egyelőre nem ismert.

Nem ez az első eset, hogy Mészáros Lőrinc valamelyik cégének meggyűlik a baja a hatóságokkal. Például a felcsúti gazdagember érdekeltségébe tartozó Talentis Agro Zrt. által tulajdonolt VÉRT Vadászati Kft. is szerepelt azon utazási vállalkozók listáján, amelyek utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységét a Budapest Főváros Kormányhivatala jogerősen megtiltotta 2021-ben.