Lecsapott a jegybank – 76 ügyfél után röpült a bírság a zugalkusznak

Az MNB mindezek alapján ma közzétett határozatában azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a magánszemély engedély nélküli pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenységet végezzen, s feljelentést is tesz az ügyben. A feltárt jogszabálysértés miatt a felügyelet 18,3 millió forint piacfelügyeleti bírságot is kiszabott a természetes személyre. A bírságösszeg kapcsán súlyosbító körülménynek minősült, hogy a magánszemély nagyszámú tartozás és adós esetében járt el jogosulatlanul, s tevékenységét huzamosabb időn át végezte. Enyhítő tényezőnek számított ugyanakkor, hogy a magánszemély együttműködött a vizsgálat során, s elismerte az MNB által feltárt szinte valamennyi esetet.

Az MNB azonnali hatállyal megtiltotta egy magánszemélynek, hogy jogosulatlan pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenységet végezzen, és 18,3 millió forint bírságot is kiszabott rá.

