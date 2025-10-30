2p

2025. november 4., Budapest

Lecsapott a versenyhivatal a Használtautó.hu üzemeltetőjére

Az exkluzív csomaggal akadályozta a versenytársak piacra lépését, és visszaélt a gazdasági erőfölényével.

550 millió forintos bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Használtautó.hu oldal korábbi üzemeltetőjére.

A piacvezető hirdetési portál korábbi, norvég érdekeltségű üzemeltetője visszaélt gazdasági erőfölényével. Az Adevinta Classified Media Hungary Kft. olyan előfizetéses hirdetési csomagot ajánlott üzleti ügyfeleinek, amivel jogilag akadályozta, hogy versenytárs oldalakon is hirdethessenek.

Az exkluzív csomag 2018 áprilisától volt elérhető a Használtautó oldalán, az indítása egybeesett több versenytárs oldal indulásával. Aki igénybe vette a csomagot, annak a hirdetését a szintén az Adevintához tartozó Jófogás Autón is ingyenesen közzétették. A GVH szerint az Adevinta a többi cég piacra lépését indokolatlanul akadályozta, illetve a versenytársai számára indokolatlanul hátrányos piaci helyzetet teremtett, azaz visszaélt gazdasági erőfölényével.

A magyar online gépjármű-hirdetési piacon a Használtautó részesedése hosszú ideje meghaladja a 70 százalékot. A büntetést az Adevinta jogutódjának, a 2023 őszétől üzemelő Használtautó.hu Kft.-nek kell kifizetnie.

