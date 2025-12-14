Lecsaptak az oroszok a Fekete-tengern – globális válság lehet belőle

Azután, hogy az elmúlt hetekben három, az orosz „árnyékflottához” tartozó tankert is ukrán tengeri drónok támadtak meg a Fekete-tengeren, Oroszország is lépett.

„December 12-én a Csornomorszk-i kikötő elleni ballisztikus rakétatámadásban súlyosan megrongálódott a CENK T nevű, panamai zászló alatt hajózó, török tulajdonban álló szállítóhajó. A fedélzeten keletkezett tüzet csak másnap reggelre sikerült eloltani. December 13-án pedig, még ukrán felségvizeken, de már a légvédelem lőtávolságán kívül egy orosz drón becsapódott a VIVA nevű török szállítóhajóba, ami napraforgóolajat szállított Ukrajnából Egyiptomba. A VIVA kisebb sérülésekkel megúszta az incidenst, a személyzetből nem sérült meg senki és a hajó tudja folytatni az útját” – írja Rácz András Oroszország-szakértő vasárnapi bejegyzésében.

„Erősen oda kell figyelni, hogy vajon ez a két támadás csak elszigetelt eset-e, vagy esetleg újrakezdődik az, hogy Moszkva megpróbálja Ukrajnát elvágni a tengertől azzal, hogy a polgári hajóforgalmat kezdi el támadni”

- mutat rá Rácz, aki szerint az ukrán kikötői infrastruktúrában az oroszok nem tudnak komoly fennakadásokat okozó károkat okozni, de ez a most kipróbált támadási mód okozhat gondokat, és jelentősen visszavetheti az ukrán mezőgazdasági exportot.

"Oroszország pedig, mint annyiszor ebben a háborúban, ismét adaptálódik. Egyelőre nem tudjuk, hogy a december 12-13-i támadásoknak lesz-e folytatása – de ha Oroszország a drón- és rakéta-támadásokat újra kiterjeszti a polgári hajóforgalomra is, annak globális következményei lehetnek.

Elsősorban azért, mert Ukrajna a világ legnagyobb mezőgazdasági exportőrei közé tartozik különösen a gabonafélék, a takarmánykukorica és a napraforgóolaj terén. Emlékezhetünk, hogy amikor 2022 elején a háború kitörése miatt időlegesen leállt az ukrán tengeri export, akkor az ENSZ arra figyelmeztetett, hogy az ukrán mezőgazdasági termékek nélkül milliók élelmezése kerülhet veszélybe elsősorban Afrikában."

„Ha az oroszok további, Ukrajnába tartó vagy onnan jövő polgári teherhajókat is támadni fognak – és mostanra nekik is vannak tengeri drónjaik, nemcsak az ukránoknak –, az drasztikusan visszavetheti az ukrán mezőgazdasági exportot. Ezzel nemcsak a kijevi költségvetés bevételeit csökkenthetik, de egy újabb globális élelmezési válság kirobbantása révén az Ukrajnát támogató nyugati országokra is indirekt nyomást gyakorolhatnak”

- hívja fel a figyelmet a szakértő, aki szerint fontos lesz figyelni, milyen választ ad erre az új kihívásra Ukrajna és a nemzetközi közösség.