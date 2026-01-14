Lecsúszott estére a forintárfolyam

Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben – írja az MTI. A forint gyengébben áll heti és a havi kezdéséhez képest is.

Az eurót este hét órakor 386,79 forinton jegyezték a kora reggeli 386,15 forint után, a dollár jegyzése 332,07 forintra ment fel 331,70 forintról, a svájci franké pedig 415,35 forintra 413,86-ról.

Szerda esti jegyzésén a forint 0,9 százalékkal áll gyengébben a hétfői kezdésnél az euróval, 1,5 százalékkal gyengébben a dollárral és 0,6 százalékkal gyengébben a svájci frankkal szemben. A januári kezdéshez képest az euróval szemben a forint 0,5 százalékkal, a dollár ellenében 1,3 százalékkal, a svájci frank ellenében pedig 0,5 százalékkal gyengült.