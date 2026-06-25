Idea: leginkább az alacsonyabb iskolai végzettségű férfiak nézik a meccseket

A felnőttek több mint fele úgy gondolta a labdarúgó-világbajnokság elején, hogy legalább egy-egy meccs közvetítését meg fogja nézni a következő hetekben. Több mint 3 millió felnőttet viszont lényegében teljesen hidegen hagynak a mérkőzések. Az átlagnál jobban a városokban élő, fiatal, alacsonyabb iskolai végzettségű férfiak érdeklődnek a meccsek iránt, de a nők egynegyede is többet meg szeretne nézni közülük a következő hetekben. A legnépszerűbb vb-résztvevő válogatottaknak akár többszázezres tábora is van jelenleg Magyarországon. Legtöbben Spanyolország végső sikeréért szorítanak – egyebek mellett ez derült ki az Idea Intézet június közepén elvégzett, országosan reprezentatív felméréséből.

A 2026-os labdarúgó világbajnokságot június 11-e és július 19-e között rendezik az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában. A tornán összesen 48 ország válogatottja vesz részt, amelyek között immáron sorozatban tizedszer, ezúttal sincs ott a magyar válogatott. A meccsek közvetítései iránti érdeklődésnek valószínűleg némileg ez határt szab, de az még inkább, hogy a mérkőzések döntő többségére, magyar idő szerint „lehetetlen” időpontokban, az éjjeli, vagy a hajnali órákban kerül sor.

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Ezzel együtt a torna kezdetén a felnőtt népesség több mint fele úgy gondolta, legalább egy-egy vébémeccsbe bele fog majd nézni a következő hetekben. A felnőttek ötöde, mintegy 1.5 millió fő, kifejezetten sok mérkőzést tervezett megtekinteni, egyharmaduk pedig, mintegy 2.5 félmillió felnőtt, úgy gondolta, hogy a fontosabb meccseket mindenképpen meg fogja nézni. Nagy az érdeklődés tehát a világbajnokság mérkőzései iránt, de az is látszik, hogy több mint 3 millió felnőttet teljesen hidegen hagynak a küzdelmek, ők legalábbis egyáltalán nem tervezik nézni a közvetítéseket. A férfiak a nőknél jobban érdeklődnek a vébé iránt, de utóbbiak bő egynegyede is úgy tervezte a hónap közepén, hogy a következő hetekben több meccs közvetítését is nézni fogja majd.

A közvetítések iránt leginkább a fiatal, alacsonyabb iskolai végzettségű, városokban élő férfiak érdeklődnek. A felnőtt népesség valamivel kevesebb mint felének kedvenc csapata is van a világbajnokságon szereplő válogatottak között, tehát több mint 3 millióan szorítottak itthon valamelyik nemzeti csapatért június közepén. Legtöbben, mintegy 7-800 ezren, Spanyolország végső sikeréért szurkolnak, nagyjából fele ekkora „magyar” tábora lehet a hazai felnőtt népességen belül Portugáliának, Argentínának és Németországnak.