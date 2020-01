Legkésőbb január 20-ig döntenek a kereskedelmi dolgozók fizetéséről

Az OBI-val már megállapodtak, de a héten tárgyalnak a többi közt az Auchannal, és a Spar-ral is.

A következő egy-két hét során, de a bérszámfejtés miatt legkésőbb január 20-ig meg kell állapodni a bérekről azoknál az áruházláncoknál, amelyek a klasszikus január-decemberi üzleti év szerint működnek - ismerteti a hétfői Világgazdaság.

Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke a gazdasági napilapnak elmondta: az OBI-val már megállapodtak, de a héten tárgyalnak a többi közt az Auchannal, és a Spar-ral is. Akár két-három fordulóban is egyezségre lehet jutni, de sok múlik azon, hogyan sikerült a karácsonyi szezon, hiszen az éves árbevétel 30-35 százalékát is hozhatja a negyedik negyedév.

A budapesti kiskereskedelmi bérek jellemzően bruttó 215 és 270 ezer forint közöttiek, de aki a dolgozók legjavából válogatna, annak legalább 295 ezer forintos bérben érdemes gondolkodnia, amelyet ha megad a pénztárosoknak és az árufeltöltőknek, akkor garantáltan vonzó munkáltatónak számít - írja a napilap.