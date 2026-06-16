Legnagyobb riválisa simán lenyomta Mészáros Lőrinc közpénzből felújított szállodáit

Sikeres évet zárt a turizmus 2025-ben Magyarországon és ez a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatain kívül a szállodás cégek tavalyi beszámolóiból is jól látszik. A KSH szerint tavaly 19,5 millió vendég összesen 46,8 millió vendégéjszakát töltött a hazai szálláshelyeken, ami 4,3 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. Míg a szálláshelyek árbevétele 2022-ben 668 milliárd forintot tett ki, ez 2024-re a két év alatti jelentős infláció miatt is megugrotta az ezermilliárd forintot.
Ezt tavaly sikerült tovább növelni: 1188 milliárd forint lett az ágazat bevétele, amelyből mintegy 900 milliárd forint a szállodák kasszájában landolt.
Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest szállodalánc számai már ismertek: 5 milliárd forintos nettó nyereség jött össze a 49,8 milliárd forintos forgalomból. Ez lényeges javulás 2024-hez képest, amikor 2,6 milliárd forint profit keletkezett a 42,5 milliárd forint bevételből. Az ötmilliárd forintos profitot nem vették ki a cégből, tehát osztalékot nem fizettek. Emlékezetes, hogy a megbukott Orbán-kormány alatt a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által meghirdetett „nagy kapacitású meglévő szállodák fejlesztése és új szállodák létesítése” elnevezésű pályázat legnagyobb nyertesei a Mészáros Lőrinchez köthető szállodák voltak még 2020 elején: 14 vidéki szállodát összesen 17,7 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatásból újíthattak fel.
Még a Covid-válság egyik legnagyobb céges vesztese az angol tulajdonoshoz tartozó Danubius szállodalánc volt, de mostanra egyenesbe jöttek a számaik alapján. A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zrt. 2025-ben 61,3 milliárd forintos forgalmat bonyolított, amiből 7 milliárdos profit született. Ezzel már bőven meghaladták a világjárvány előtti, 2019-es árbevételüket. A tulajdonos CP Holding 1,5 milliárd forintos osztalékot szavazott meg magának. Főleg a budapesti szállodáik mentek jól: ők üzemeltetik a Hiltont a Budai Várban, itt 6,6 milliárd forintról 7,1 milliárdra ugrott a szobaárbevétel 2025-ben, de a margitszigeti házaik is ötmilliárd forint felett termeltek.
A legutóbbi hír az volt a Danubiusnál, hogy a lánc angol tulajdonosa elkötelezett a modernizáció mellett: 16 magyarországi szállodájukban 4046 szoba van, és ezek hetven százaléka teljesen megújítva várja a vendégeket. A szállodalánc az utóbbi öt évben összesen 50 milliárd forintot költött saját forrásból a fejlesztésekre, még nincs vége a munkának, miközben az állami Kisfaludy-pályázatokból egy fillért sem kaptak.
Az Al Habtoor Palace Budapest (korábban The Ritz-Carlton) a főváros egyik legszebb szállodája, ellenben a mögötte álló Adria Palace Kft. többnyire veszteséges. Ennek a cégnek a tulajdonosa az Al Habtoor Holding Kft.-n keresztül a dubaji Al Habtoor Group. Az Al Habtoor csoport alapítója Khalaf al-Habtoor üzletember, aki többször szerepelt a Forbes A világ 500 leggazdagabb emberének a listáján. Az Adria-Palace Kft. tavaly 4,2 milliárd forint forgalom mellett 159,2 millió forint nyereséggel zárt. Egy évvel korábban ugyan 7,3 milliárd forint volt a bevétel, amiből az üzemi eredmény 1,1 milliárd forint nyereség lett, de a fizetendő jelentős kamatok és egyéb pénzügyi műveletek miatt végül 1,7 milliárd forint veszteség kerekedett. A csoporthoz tartozik a Hotel Intercontinental is, a szálloda mögött álló Mansion Danube Hungary Kft. 12,2 milliárd forintos forgalomnak és 2,1 milliárd forintos profitnak örülhet.
Vidéken mindig érdemes megnézni, hogy milyen éve volt az alsópáhoki Kolping Hotelnek. 2025-ben a szokásos stabil számokat látni: a Kolping Családi Kft.-nél a bevétel 4 milliárd forintra növekedett 3,6 milliárd forintról, miközben a nyereség 563 millióról 415,7 millió forintra csökkent. A Hernádi Zsolt Mol-vezér és családja érdekeltségébe is tartozó Grand Hotel Esztergom luxusszállodát 2021 nyarán nyitották meg jelentős állami támogatásból, a tulajdonos a Solva Property Kft.: itt a bevétel 3,2 milliárd forint, amiből 212 milliós nyereség lett. Ezzel gyakorlatilag szinte lemásolták a 2024-es eredményeiket.
Sokkal kisebb lépték, de sokak körében népszerű a balatonszemesi Szindbád Hotel, ahová minimális állami támogatás érkezett az elmúlt években. A közel 60 szobás szálloda hozta a szokásos számokat: 351 millió forintos forgalom és 56,2 millió forintos adózott eredmény szerepel a 2025-ös beszámolóban.