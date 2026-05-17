Legyen tánc? Magyar Péter kormánya sorozatos vizsgálódásra készülhet

A jövő héten kezdődik a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő a kialakult gyakorlatnak megfelelően 2026-ban is összesen hatszor – egyenként két-két alkalommal – veszi napirendre a magyar szuverén besorolásokat.

A Moody's nyitja a sort

Az idei menetrendek alapján először a Moody's Ratings vizsgálja Magyarországot: a cég május 22-re, jövő péntekre tűzte ki a magyar besorolások első idei értékelési időpontját; a második idei felülvizsgálatra november 20-át jelölte ki. A Standard & Poor's pénzügyi szolgáltató csoport globális minősítési részlege (S&P Global Ratings) a Moody's első felülvizsgálata után egy héttel, május 29-én tűzi először napirendre Magyarországot.

A cég idei második osztályzati felülvizsgálata is egy héttel követi a Moody's második vizsgálati időpontját: az S&P Global Ratings a magyar besorolás őszi elbírálását november 27-én végzi el.

A harmadik globális piacvezető hitelminősítő, a Fitch Ratings ugyancsak két időpontot jelölt ki 2026-ra: idei felülvizsgálati menetrendjében Magyarország először június 5-én, majd december 4-én kerül sorra. (MTI)

A digitális technológiák egyre fontosabb szerepet játszanak a mezőgazdaságban. Az új megoldások segítenek abban, hogy a gazdálkodás hatékonyabb és fenntarthatóbb legyen. A pontos talajnedvességi adatok és az adatvezérelt öntözés hozzájárulhatnak a vízfelhasználás csökkentéséhez, a terméshozamok növeléséhez, valamint a természeti erőforrások védelméhez. A K&H STEM pályázat szakmai különdíjas projektje szenzoros mérések és műholdas adatok kombinálásával támogatja ezt a törekvést.

A Travel Teachers utazási iroda esete ismét rámutatott: az utasbiztosítás és az utazási irodák mögötti vagyoni biztosítéki rendszer teljesen eltérő szerepet tölt be. A Netrisk.hu szerint egy esetleges utazási irodás csőd esetén a kinn ragadt utasoknak nem csak a csődbe ment iroda vagyoni biztosítékát nyújtó szolgáltatóval, biztosítóval kell felvenniük a kapcsolatot, hanem az utasbiztosítójukkal is, hogy a kint tartózkodás kényszerű meghosszabbítása miatt ne szűnjön meg a biztosítási védelmük.

Az új kormány ugyan igyekszik időt nyerni, hogy minél később kelljen „elengedni" az üzemanyagárakat, egyre inkább látszik, hogy ezt hamarosan meg kell tennie. A héten úgy tűnt, hogy elfogyott az olcsóbb gázolaj, ám most újabb készletet szabadítanak fel. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő számításai szerint júliusban lépéskényszerbe kerülhet a kormány.

Reggel még 360 alatt járt az euró-forint árfolyam, de 361 felett zárta a kereskedési hetet. A dollár is 310 felett áll péntek este.

A legnagyobb összeget egy több mint 100 lakásos társasház kapta, ők 11,5 millió forint jóváírásban részesültek. A legtöbben a gázfogyasztásra érvényesítették a kedvezményt.

A közgazdász, a Budapesti Értéktőzsde egykori elnöke a május 14-ei élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 97. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Mint korábban megírtuk, május 11-én még arról ment ki értesítés, hogy hamarosan korlátozásokra lehet számítani, pár napon belül elfogyhat a stratégiai készletből származó üzemanyag. Ehhez képest a Telex cikke szerint az ópusztaszeri kormányülés után, de Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter újabb készletintézkedése előtt arról értesítette a Mol a partnereit, hogy „újra elérhetővé vált stratégiai tartalékból származó, "(MSZKSZ)„ jelöléssel megkülönböztetett normál dízel és normál benzin termékek vételezési lehetősége."

A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági kőolajtermék-készletből. Így marad „jóárasított" a hazai üzemanyag. 

Ezúttal a reptérről. A leköszönt miniszterelnök a szerdai kétperces, 15 pontból álló videós gyorsleltárjában az elmúlt tizenhat év egyik sikertörténetének nevezte a kétségtelenül hányatott sorsú Ferihegy két évvel ezelőtti kvázi visszaállamosítását. A tények ezúttal is mást mutatnak.

A pénzügyminiszter speciális jogköröket kapott.

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

