Lehet reménykedni a béremelésben

Jövőre nőhet a dolgozók keresetének vásárlóereje, a cégek 2024-ben 5 és 12 százalék közötti béremelést hajthatnak végre, miközben úgy tűnik, sokan újra megkövetelik a rendszeres irodai jelenlétet - állapította meg a Grafton Recruitment toborzócég legújabb felmérése alapján, amelyről közleményben tájékoztatta az MTI-t kedden.

A közlemény szerint egyre több pozícióban érhető el az egymillió forintos bruttó átlagbér, miután a legtöbb területen 10 százalék körüli volt a béremelkedés. Példaként említik, hogy a főkönyvelők fizetése 1-1,8 millió forint között mozog, az üzleti szolgáltatóközpontokban 1-1,3 millió forint között alakul a seniorok bére. A feldolgozóiparban még ritkák az 1 millió feletti bérek, de az IT-szektorban egyre jellemzőbbek a 2 millióval kezdődő bérajánlatok. Megjegyezték, hogy a magasan képzett, nyelveket beszélő IT szakemberek iránt továbbra is nagy a kereslet, ők az idén munkahelyváltással akár 20-40 százalék közötti béremelést is ki tudtak harcolni.

A felmérés szerint a vállalatok jövőre legalább 5 százalékos béremelést hajthatnak végre, a többség 10 százalék körüli szintre merészkedik majd, a piac teteje pedig 12 százalék körül lehet - közölték, hozzátéve, hogy így jövőre a legtöbb dolgozó fizetésének vásárlóereje emelkedhet.

A kutatás szerint a dolgozók 70-75 százaléka kész elhagyni jelenlegi munkahelyét, ami kiemelkedően magas szint. A dolgozóknak ugyanakkor a béremelés mellett a legfontosabb a munka-magánélet egyensúlya, az általános irodai légkör, illetve a jó csapat. A karrierlehetőség lejjebb csúszott a preferencialistán - idézi a közlemény Farkas Tamást, a toborzócég vezetőjét.

A Grafton összesen 2810 munkavállaló és 224 munkáltató válaszait elemezte felmérésében, amely 2023 második és harmadik negyedévében zajlott. A bérsávokat a közlemény szerint összesen több mint 72 ezer béradat feldolgozásából állapították meg.

