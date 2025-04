Lehetne jobb is, de azért javult a BMI

Márciusban a válaszadók az előző hónaphoz képest további fellendülésről számoltak be. A múlt évi tavaszi időszak mérsékelt bővülését követően június óta tartós lassulást figyelhetünk meg a hazai feldolgozóiparban. A trend a novemberi és decemberi felmérés eredményeivel megfordult, azóta mérsékelt bővülést figyelhetünk meg a hazai feldolgozóiparban. A BMI index nőtt, e hónapban 50,0 feletti értéken áll.

A Beszerzési Menedzser Index alapján szerény növekedés is elképzelhető.

Kapcsolódó cikk Halvány reménysugár jelent meg a magyar ipar fekete egén A Beszerzési Menedzser Index alapján szerény növekedés is elképzelhető.

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított márciusi értéke 51,2 pont lett. A korábbi március havi értékekkel összevetve az idei érték alacsonyabb, mint a hosszú távú e havi átlag (52,1) és alulmúlja az előző három év e havi értékeinek átlagát is (52,4). A felmérésben vizsgált részindexek többségében emelkedtek. – közölte kedden a Magyar Logisztika, Beszerzési és Készletezési Társaság.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!