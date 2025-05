Lehetne sokkal jobb is a BMI

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított áprilisi értéke: 50,2. A korábbi április havi értékekkel összevetve az idei érték alacsonyabb, mint a hosszú távú e havi átlag (51,9) és alulmúlja az előző három év e havi értékeinek átlagát is alulmúlja (54,1). A felmérésben vizsgált részindexek többségében csökkentek. Az egyedi indexek közül három index áll a zsugorodási tartományban. A foglalkoztatottság index emelkedett ebben a hónapban, értéke ezúttal bővülést jelez. Az elmúlt időszakban 50,0 pont körül mozgott az index, ami e hónapban az indexek közül legnagyobb mértékben emelkedett(52,1) - közölte a Magyar Logisztika, Beszerzési és Készletezési Társaság.

Áprilisban a válaszadók az előző hónaphoz képest lassuló növekedésről számoltak be. A 2024. évi tavaszi időszak mérsékelt bővülését követően június óta tartós lassulást figyelhetünk meg a hazai feldolgozóiparban. A trend a novemberi és decemberi felmérés eredményeivel megfordult, azóta mérsékelt bővülést figyelhetünk meg a hazai feldolgozóiparban. A BMI index csökkent, de e hónapban is 50,0 feletti értéken áll. A BMI áprilisban Az indexek túlnyomórészt csökkentek. Az új rendelések mennyisége index nem változott, az index növekedést jelez. A termelési mennyiség csökkent, az indexérték 2,5 százalékponttal kisebb az előző hónap értékéhez képest. A foglalkoztatás indexe ezúttal is 50,0 pont felett áll, az indexérték nőtt márciushoz képest. A szállítási átfutási idő index ismét 50,0 alatt áll, értéke 0,2 százalékponttal nőtt ebben a hónapban.

A vásárolt készletek index értéke 0,4 százalékponttal emelkedett, bővülést mutat. A külpiaci mutatók közül az import indexe 0,8 százalékponttal, az exporté 2,5 százalékponttal emelkedett. A beszerzési árak emelkedtek, az index értéke 6,7 százalékponttal csökkent az előző hónaphoz képest. A beszerzési mennyiség indexe 3,4 ponttal esett vissza. A késztermékkészletek indexe 2,7 százalékponttal csökkent. A 2025 áprilisi BMI index csökkent a márciusi (51,4) értékhez képest. Április átlag alatti hónapnak számít (az 1995 óta mért hosszú távú átlag értéke 52,6; az áprilisi értékeké 51,9). A most mért szezonálisan kiigazított BMI indexérték a nyolcadik legkisebb e havi érték.

A termelési mennyiség indexe csökkent ebben a hónapban, az 50,0 pont alatti érték a termelt mennyiség csökkenését mutatja. 1995 óta ez a negyedik legalacsonyabb e havi érték. Az új rendelések indexe nem változott, az index az új rendelések állományának emelkedését jelzi. 1995 óta ez a hetedik legalacsonyabb e havi érték. A szállítási átfutási idő indexe nőtt márciushoz képest. Az eddigi e havi értékeket vizsgálva az idei a kilencedik legkisebb érték 1995 óta. A vásárolt készletek index csökkent, értéke 50,0 pont felett áll, s ezzel enyhe fellendülést mutat. Az e havi indexérték a kilencedik legmagasabb érték 1995 óta. A foglalkoztatottsági index emelkedett, ebben a hónapban enyhe fellendülést mutat. Az indexérték a tizedik legmagasabb e havi érték.

A beszerzési mennyiség indexe csökkent az előző felméréshez képest. A mostani indexérték alacsonyabb az elmúlt három év átlagánál, emellett az nyolcadik legalacsonyabb e havi adat. A beszerzési árak esetében az e havi index csökkent, az indexérték összességében az árak méréskeltebb emelkedését jelzi. A mostani indexérték 1995 óta vizsgálva az tizenegyedik legalacsonyabb e havi érték. A késztermékkészletek indexe áprilisban csökkent az előző hónaphoz képest, ám értéke a készletszint további emelkedésére utal. A korábbi e havi értékeket vizsgálva az idei érték átlag felettinek tekinthető, ez a kilencedik legmagasabb e havi indexérték 1995 óta.

2020-ban hat bővülő hónapot mértünk, 2021- ben és 2022-ben is tízet, 2023-ban ismét hatot, 2024-ben pedig négyet. A külpiaci mutatók közül az exportindex 50,0 alatt, az importindex 50,0 felett áll. Az indexértékek mozgásában az elmúlt éveket követően 2022 végén változó tendenciát figyelhettünk meg, amely 2023- ban és a 2024-ben is folytatódott. Ebben a hónapban alumínium, horgany, nikkel, papír, poliészter, polipropilén alapanyagok és sárgaréz kapcsán jeleztek válaszadóink jelentősebb áremelkedést. Hiány volt bőr alapanyagból és ledizzóból. Jelentősebb árcsökkenésről alumínium, csomagolóanyagok, elektronika, étolaj, fa alapanyag, fémlemezek, fűrészáru, hidraulikus termékek, karton csomagolás, lemezek, ritka földfémek, szigetelőanyag, tojás, varratnélküli acélcsövek és vasanyag kapcsán számoltak be válaszadóink.