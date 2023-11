Lehullt a lepel a kormányzati sikerpropagandáról

A kormány frenetikus sikerként adta elő, hogy az inflációnk éves összevetésben már csak tíz százalékkal nőtt – amire másfél éve nem volt példa. Csakhogy a hazai fogyasztóiár-index még így is két év alatt több mint 30 százalékkal nőtt: 2022 októberében a fogyasztói árak átlagosan 21,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit, most pedig 9,9 százalékkal, ami tehát összesen 31 százalék - mutat rá a szintén a Klasszis Média Lapcsoporthoz tartozó laptársunk legfrissebb Privátbankár Európai Inflációs Körképe.

Ráadásul azt az egy számjegyet, amit a kormány most ünnepel, az Európai Unió többi tagországában már jóval korábban elérték. Utoljára a lengyelek, még augusztusban, vagyis két hónappal korábban, mint mi. Pedig értelemszerűen őket is, valamint a másik 25 uniós tagállamot is elvileg sújtották az Oroszország elleni EU-s szankciók, vagyis amelyekkel magyarázza az Orbán-kormány még ma is, miért ilyen magas nálunk az infláció - hívja fel a figyelmet a cikk.

Laptársunk elemzése szerint csak a szívünk fájhat, ha rápillantunk, hogy a közép- és kelet-európai régió országai közül októberben az éves infláció:

Horvátországban 5,8,

Lengyelországban 6,5,

Szlovéniában 6,9,

Romániában 8,07,

Csehországban 8,5

százalék volt.