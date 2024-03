Lehullt a lepel: ez a nagy kínai autógyár ruház be Pécsett

Közel két hete számoltunk be a 24.hu értesüléséről, miszerint egy titokzatos nagyberuházás érkezik Pécs környékére az év végéig. Az már a mi tudomásunkra jutott, hogy egy bizonyos befektető egy, pontosabban vélhetően több autóipari beruházást hajt végre, Pécsett, egy 600 hektáros területen egy autógyárat és az azt kiszolgáló gyárakat és létesítményeket hoznak létre.

Most lehullt a lepel a leendő befektető személyéről. Amely lapunk megbízható forrásból származó értesülései szerint nem más, mint a Great Wall Motor Co., Ltd. (A Great Wall a kínai hovatartozására utal, az ugyanis Nagy Kínai Falat jelent.)

Biztossá válni látszik tehát ez a közel háromnegyed évvel ezelőtt még csak feltételezésként felreppent információ. A világsajtóban 2023 májusában kezdtek cikkezni arról, hogy a Great Wall Motors személyében egy újabb kínai autógyártó érkezik Európába.

Már az akkori hírekben is az szerepelt, hogy bár az ázsiaiak elsősorban Németországban, azon belül is a keleti régiók valamelyikében gondolkodnak, ha ez nem jönne össze, akkor Csehország, vagy Magyarország lehetne a befutó.

Begördülnek? Fotó: Facebook

Nos, úgy tudjuk, hogy végül a B-terv valósul meg és azon belül is az Orbán-kormány ambícióinak megfelelően kelet felé erősen nyitó Magyarországra érkezik a Great Wall.

A kínai magántulajdonban lévő autógyártóról annyit érdemes tudni, hogy 1984-ben alapították, a székhelye a hebei Baodingban található, s az ázsiai birodalom jelenlegi nyolcadik legnagyobb autógyártója, 2021-ben 1,281 millió darabot értékesített.

A Great Wall Motors Magyarországra érkezése része a 2021 nyarán közzétett stratégiának. Akkor mutatta be a kínai cég az új, elektromos autókba szánt akkumulátorát, s vázolta fel egyúttal, hogy 2025-ig világszerte 4 millió járművet tervez eladni, melyek legalább 80 százaléka, azaz 3,2 millió autó úgynevezett New Energy Vehicle (NEV) lesz.

A Great Wallról még annyit érdemes tudni, hogy az Ora nevű márka mellett a prémium Wey brandet is forgalmazza egyes európai országokban, köztük Németországban is, ebből tavaly szeptemberig közel 3400-at értékesített.

Az már csak érdekességnek tekinthető, hogy Great Wall Motors Hungary néven már működött egy vállalkozás Magyarországon, sőt máig van Facebook-oldala is, igaz, a legutóbbi bejegyzése 2012. májusi.

Emellett jelenleg is aktív egy Great Wall Kft., amely főtevékenységként személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelemmel foglalkozik, ám ez az egyetlen közös a kínai óriással: alapítói – akik a mai napig tulajdonosok – két hazai, debreceni illetőségű magánszemély. Van még egy másik Great Wall nevű gazdasági társaság, a Great Wall Fashion Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., annak viszont eleve nincs autóipari kapcsolódása, főtevékenysége ruházat-kiskereskedelem.

