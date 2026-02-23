Lehullt a lepel: ezért is lehetett gyenge éve a 2025-ös a magyar gazdaságnak

A beruházások volumene 2025 IV. negyedévében a nyers adatok szerint 1,3 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal. A gazdasági folyamatokat valósághűbben tükröző szezonálisan kiigazított adatok még nagyobb, 1,7 százalékos mínuszt mutatnak. Annak ellenére, hogy – mint grafikonunkon is látható – a bázis nagyon alacsony volt, 2024 negyedik negyedévében a beruházások 14,6 százalékkal zuhantak éves szinten.

A beruházások összértéke összehasonlító áron – a szezonálisan kiigazított adatok alapján – 0,1 százalékkal haladta meg az előző negyedévit.

2025-ben a beruházások teljesítménye 4,3 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

A beruházások csökkenéséhez leginkább a feldolgozóipar, valamint a közigazgatás gazdasági ág járult hozzá. A fejlesztések szűkülését a szállítás, raktározás és az ingatlanügyletek növekvő beruházási aktivitása mérsékelte.

Részletes elemzéssel, az adatokra adott első kormányzati és elemzői reakciókkal hamarosan jelentkezünk.