Lehullt a lepel: így reagált Orbán Viktor Novák Katalin tettére

Orbán Viktort és Rogán Antalt is váratlanul érte az ügy, és hogy korábban sem Varga sem Novák részéről nem jelezte senki a miniszterelnöknek, hogy milyen ügyben született kegyelmi döntés - írja a Direkt36. „Eleve a reakció, a zavarodottság az elején is ezt bizonyítja, hogy nem volt róla tudomás legfelső szinten” – mondták a lapnak nyilatkozó források, hozzátéve, hogy sokáig úgy tűnt, a Rogán által irányított propagandagépezet sem tudja, mit kezdjen az üggyel. Ezt támasztja alá, hogy a botrány kirobbanása után leghamarabb egy olyan cikk jelent meg a Magyar Nemzeten, ami azt próbálta bizonygatni, hogy az elnöki kegyelemben részesülő K. Endre, a bicskei gyermekotthon volt pedofil igazgatójának bűntársa mennyire jó ember.

Hirtelen lett vége a Novák Katalin és Orbán Viktor közötti mosolydiplomáciának. Fotó: MTI

A források szerint bár a nyilvánosság előtt a kormány igyekezett úgy tenni, mintha nem egy komoly ügyről lenne szó, a színfalak mögött nagyon is radaron volt az ügy, annál is inkább mert a sebtében végzett mérések azt mutatták, hogy az ügy a jobboldalra is leszivárgott, és hogy a saját táboron belül is komoly felzúdulást okozott a K. Endrének adott kegyelem. Ekkor döbbentek rá a Karmelitában, hogy rosszul kalkuláltak, amikor azt várták, hogy a botrány elül és komolyabb károk nélkül átvészelhetik az ügyet. A felmérések után egyértelmű volt a miniszterelnöki stáb számára, hogy lépniük kell, és az ügy kezelésében közvetlenül részt vett maga Orbán is, elég csak arra a bejelentkezésre gondolni, amiben belengette az alkotmánymódosítást a témában. A források szerint Orbánt feldühítette, hogy az államfő ilyen helyzetbe hozta, a bejelentéssel azt üzente, hogy ő személyesen nem fog belekeveredni a botrányba, „nem fogja megmenteni Novákot”.

Novák és Varga lemondása után kisebb gyász utalkodott el a Karmelitában, leginkább azért, mert Orbán két fontos katonát veszített el, akiknek kulcsszerepük lett volna a magyar kormány külpolitikai vállalásaiban.

Itt volt két nő, akik jól néznek ki, nyelveket beszélnek, jól érvelnek. A Fideszben korábban nem voltak ilyen emberek. Az, hogy valaki tőlünk megszólal franciául Brüsszelben, és nem angolul makog, az egy komoly dolog

– konkretizálta a helyzetet az egyik forrás.

A kegyelmi ügyben szintén nyakig bent lévő, a botrányba pénteken belebukó Balog Zoltánt már kevésbé siratják a Direkt36 szerint, a források vele kapcsolatban úgy fogalmaztak,