Lehullt a lepel Nagy Márton külföldi utazásairól

A 444.hu nemrég megvizsgálta Nagy Márton gazdasági miniszter 2023. január és 2024. november közötti hivatalos célú utazásainak költségeit. A lap cikkében részletezett, a Nemzetgazdasági Minisztérium által közadatigénylésre kiadott költségadatokból kiderült, hogy a miniszternek és 1-2 fős delegációjának több esetben is felső kategóriás szállodai szobákat vagy lakosztályokat vettek ki, az utazásokhoz pedig összesen 62 millió forintért béreltek magánrepülőgépeket.

A nemzetgazdasági miniszter által használt egyik légijármű az OE-HUG jelzésű repülő, amely Mészáros Lőrinchez és üzlettársához, a borász Kalocsai Lászlóhoz is köthető.

Az Átlátszó beazonosította azokat a privát jeteket, melyekkel a nemzetgazdasági miniszter – a 444.hu által kikért közérdekű adatok alapján – három párizsi, egy svájci és egy berlini hivatali útra repült. Nagy és pár fős delegációi számára olyan magángépeket is béreltek közpénzen, melyekkel a milliárdosok repkednek.

Három párizsi, egy svájci és egy berlini hivatali útra is private jetekkel repült a nemzetgazdasági miniszter.

