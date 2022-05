Lejárt a személyije? Nem gond, a kormányablak szombaton és vasárnap is megújítja

Hét éve a PADME küldetése a hazai közgazdászképzés nívójának emelése

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) egyértelmű szándéka a magyar gazdaság olyan módon való támogatása, hogy a honi közgazdasági vérkeringésbe mind több fiatal, magasan képzett, nemzetközi összevetésben is figyelemre méltó teljesítményre képes szakember kerüljön be. Aligha kérdéses, hogy ebben az oktatási programok és hazai szakintézmények patronálása az egyik legfőbb és legjobb irány. Ezeket a törekvéseket szolgálta a Pallas Athéné Domus Meriti (PADME) Alapítvány és jogelődjeinek 2014-es létrehozása. A Magyar Nemzeti Bank ezen céljai és szándékai nem mondhatók példa nélkülinek, számos nemzetközi, a világ vezető gazdaságainak jegybankja is végez hasonló tevékenységet.