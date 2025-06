Lejjebb mentek az árak a magyar diszkontokban

Bár a Privátbankár Diszkont Árkosarában szereplő, jellemzően alapvető élelmiszerek ára között akadtak olyanok, amelyek drágultak, az összkép havi szinten örömteli a vevőkre nézve. Május végén a három nagy diszkontlánc, az Aldi, a Lidl és a Penny üzleteiben átlagosan 12 333 forint volt a kosár átlagos ára, szemben az egy hónappal korábbi 12 571 forinttal. Ez 1,9 százalékos árcsökkenésnek felel meg – derül ki a laptársunk, a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár Diszkont Árkosár-felméréséből.

Havi szinten olcsóbb lett a tojás, amelyből a legolcsóbb, S-es méretűek kapnak helyet minden hónapban a kosárban. Ezúttal 657 forint lett az átlag, ami 10 százalékos csökkenést jelent április végéhez képest. A korábbi hónapokban rendre 700 forint feletti árakat lehetett látni a múlt év végén bekövetkezett jelentős tojásdrágulás eredményeként. Bár a mostani árcsökkenés mindenképpen kedvező, fontos látni, hogy a múlt év tavaszán még 400 forintba került tíz S-es tojás a diszkontokban és tavaly ősszel is csak 430 forintnál járt az átlagár. Ehhez képest a mostani 657 forint azért erőteljes emelkedést jelent.

Ugyanakkor kivételnek mondható ugyanakkor az alma, amelyből többféle kiszerelés és számos fajta is kapható a boltokban. A legolcsóbb félénél is két számjegyű, 10 százalékos emelkedés következett be. Ennek eredményeként 1 kiló alma 600 forint fölé ugrott az ár. A 250 grammos őrölt kávé is drágult, mégpedig egy hónap alatt 2 százalékkal, így 1039 forintos átlagot produkált a termék május végén.