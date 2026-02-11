1p
Lejtőn zárta a napot a forint, a dollár kezd magára találni

Mindhárom fő devizával szemben gyengült a forint: a svájci frankkal szemben minimálisan, a dollárral szemben viszont nagyot. Az euró is járt 380 közelében napközben, de estére konszolidálódott az árfolyam.

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben reggelhez képest – írja az MTI.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 377,67 forintról 378,89 forintra emelkedett 18 órára, napközben 377,50 forint és 379,56 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése alig változott, a reggeli 414,02 forintról 414,04 forintra ment fel, míg a dolláré 316,76 forintról 318,95 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1922 dollárról 1,1879 dollárra változott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

