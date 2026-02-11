Lejtőn zárta a napot a forint, a dollár kezd magára találni

Kiürültek a gáztárolók – de úgy tűnik, ezt most megúsztuk

A januári hideg nem csak a Magyarországon pörgette fel a gázfogyasztást, hanem az unió más országaiban is. Emiatt a gáztárolókban lévő tartalékok szintje évek óta nem látott alacsony szintre süllyedt. Úgy tűnik azonban, hogy ez sem az árakban, sem az ellátásban nem okoz problémát a tél hátralévő időszakában, ami a magyarok számára is jó hír.