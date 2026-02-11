Lejtőn zárta a napot a forint, a dollár kezd magára találni

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben reggelhez képest – írja az MTI.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 377,67 forintról 378,89 forintra emelkedett 18 órára, napközben 377,50 forint és 379,56 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése alig változott, a reggeli 414,02 forintról 414,04 forintra ment fel, míg a dolláré 316,76 forintról 318,95 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1922 dollárról 1,1879 dollárra változott.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.