Lekonyult a forint estére, elfáradt a tőzsde is

Itt van minden, amit a költségvetésről tudunk a csütörtöki Kormányinfó után

Kilenc nap múlva a Költségvetési Tanács, tizenkilenc nap múlva pedig a széles közvélemény is megismerheti a 2024-es költségvetési tervezetet, melyről várhatóan július 7-én szavaz a Ház. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a Kormányinfón újságírói kérdésekre néhány sarokszámot is elárult. Kérdés, ezek ősszel is érvényesek lesznek-e.