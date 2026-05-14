Lélektani határt tört le a dízel ára

A holtankoljak.hu beszámolója szerint 2026.05.14-én a következő átlagárakkal találkozhatunk a hazai kutakon:
- 95-ös benzin: 684 Ft/liter
- Gázolaj: 694 Ft/liter
Védett árak:
- 95-ös benzin: 595 Ft/liter
- Gázolaj: 615 Ft/liter
Az elmúlt napokban többször is jelentősen csökkentek az üzemanyagok nagykereskedelmi – és ezáltal piaci fogyasztói árai is, azonban szerdán ez a trend véget ért. A világpiaci kőolajárak enyhén emelkednek, az észak-amerikai könnyűolaj (WTI) jegyzése 101 dollár, míg az északi-tengeri Brenté 106 dollár felett jár hordónként.
