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Lélektani szintet lépett át az olajár megint – nem a jó irányba

mfor.hu

Meredeken emelkedik az olajár.

Meredeken emelkednek az olajárak a nemzetköz piacokon, a Brent nyersolaj hordónkénti ára több mint egy hónap után először haladta meg a 90 dollárt hétfő reggel.

Röviddel 8 óra után az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 2,76 dollárral (3,14 százalékkal) 90,86 dollárra emelkedett, de a nap kezdetén még ennél is magasabban, 91,41 dolláron is jegyezték.

A kőolaj drágulását továbbra is az Egyesült Államok és Irán közötti légicsapások okozzák. Az amerikai erők az éjszaka folyamán kilencedik légicsapás-sorozatukat hajtották végre, miközben az iráni Forradalmi Gárda rakétatámadást indított egy Jordániában található amerikai katonai támaszpont ellen.

A Press TV a Forradalmi Gárda közleményére hivatkozva arról számolt be, hogy megtámadtak a Hormuzi-szorosban közlekedő két tankert, amelyek irányíthatatlanná váltak. Az iráni hadsereg korábban ezt az útvonalat „rendkívül veszélyesnek és jelenleg teljesen lezártnak” minősítette.

Eközben a Baker Hughes olajipari szolgáltató adatai szerint az Egyesült Államokban működő olajfúrótornyok száma héttel 452-re nőtt a múlt héten, ami tavaly május óta a legtöbb.

(MTI)

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Az iráni válság kiújulása ellenére sem várnak meglepetést az Mfor Elemzői Konszenzusnak nyilatkozó szakértők: egyetértenek abban, hogy nemcsak kedden, de még az augusztusi kamatdöntő ülésen is 25-25 bázisponttal csökkenteni fogja az alapkamatot a jegybank. Úgy vélik, bár a közel-keleti konfliktus és az ebből eredő energiaválság hatása érződik a forint árfolyamán, az még mindig olyan erős, hogy nem gátolja a kamatvágást. A friss inflációs adat pedig kimondottan támogatja a monetáris lazítást. Kérdés, mi lesz szeptembertől.

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