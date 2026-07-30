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Makró Deviza Dollár Euró Forint Svájci frank

Lemaradt a forint az eurótól csütörtök reggel

mfor.hu

Szerdán érdemesebb volt eurót váltani, akárcsak svájci frankot. A dollárral szemben viszont erősödni tudott a magyar fizetőeszköz.

Vegyesen alakult csütörtök reggelre a forint árfolyama – írja az MTI. 

Az eurót reggel hat órakor 363,73 forinton jegyezték a szerda délután hat órai 362,63 forintos álláshoz képest, a dollár jegyzése 317,70 forintra csökkent 318,56 forintról, a svájci franké pedig 389,49 forintra emelkedett 388,29-ről.

A forint 0,3 százalékkal gyengült az euróval és a svájci frankkal szemben, és 0,3 százalékkal erősödött a dollár ellenében. Csütörtök reggeli jegyzésén a forint gyengébben áll a július havi kezdésnél, 2,1 százalékkal az euró, 1,7 százalékkal a dollár és 0,9 százalékkal a svájci frank ellenében.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

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