Lemaradtunk Európában: a magyarországi szegények alig esznek húst

Ez az arány az EU-ban a harmadik legmagasabb, csak Szlovákiában (39,8 százalék) és Bulgáriában (37,7 százalék) rosszabb a helyzet A rangsor másik végén Ciprus (3,5 százalék), valamint Írország és Portugália áll (egyaránt 5,1 százalék), ahol a szegénységben élők is jóval nagyobb eséllyel jutnak rendszeres, tápanyagban gazdag étkezéshez – összegzi az Economx az Eurostat friss adatait.

Kellemetlen adatok

Fotó: KMÉ

Az Európai Unióban átlagosan a lakosság 8,5 százaléka nem engedheti meg magának, hogy minden második nap húst, halat vagy ezek vegetáriánus megfelelőjét fogyassza – derül ki Bár ez az arány némileg javult a 2023-as 9,5 százalékhoz képest, a szegénység által leginkább érintettek körében továbbra is drámai a helyzet: náluk 19,4 százalék kénytelen lemondani a rendszeres, megfelelő táplálkozásról, szemben a nem veszélyeztetett csoport 6,4 százalékos arányával.

A magyar mutatók arra utalnak, hogy az élelmiszer-infláció és különösen a húsárak emelkedése miatt a lakosság jelentős része jóval az uniós átlag alatt tudja fedezni alapvető élelmiszerszükségleteit. Minden harmadik, szegénységi küszöb alatt élő ember számára a mindennapi étkezés szinte kenyérre és alapélelmiszerekre korlátozódik.