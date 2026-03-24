Leminősíthetik Magyarországot a választások után

Az S&P Global szerint az április 12-i magyarországi parlamenti választás győztesének lépéseket kell majd tennie a szociális kiadások visszafogására az államháztartás stabilizálása érdekében, miközben a globális energiaársokkot követő gazdasági kilábalást kockázatok fenyegetik – írja a Reuters-re hivatkozva a 444.hu.

Magyarország költségvetési hiánya az idei év első két hónapjában elérte az egész évre tervezett cél közel 40 százalékát, ami részben az Orbán-kormány választások előtti jelentős költekezésének tudható be.

Az S&P szerint a középtávú költségvetési pozíció választások utáni látható újraegyensúlyozásának elmaradása a növekvő külső nyomással párosulva hitelminősítői leminősítést válthat ki.

„Arra számítunk, hogy 1 2026-os választásokat követően hivatalba lépő kormánynak (összetételétől függetlenül) konszolidációs intézkedéseket kell majd hoznia a szociális kiadások pályájának megfékezése érdekében” – közölte az S&P.

Attól függ, ki alakít majd kormányt

Az S&P szerint a közelmúlt globális gazdasági kihívásai lefelé mutató kockázatot jelentenek a 2,5 százalékos növekedési előrejelzésükre (3 évnyi stagnálás után). Az S&P közölte:

„A Magyarország »BBB«-besorolására vonatkozó jelenlegi negatív kilátásunk azt tükrözi, hogy fennáll a kockázata annak, hogy a költségvetési teljesítmény érdemben gyengébb lehet az előrejelzéseinknél.”

Ez a besorolás csak egy fokozattal áll a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategória felett.

A hitelminősítő szerint az energiaársokk az inflációt és a költségvetési terheket egyaránt növelheti, mivel a magyar gazdaság energiaintenzitása magas. Az S&P nem számít arra, hogy Magyarország időbeli korlátok miatt bármilyen forráshoz jutna az EU járvány utáni helyreállítási alapjából.

Hazánk adósbesorolásának felülvizsgálatát májusban teszi meg az S&P.