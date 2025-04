Lemondott Rogán Antal egyik helyettes államtitkára

A határozatból a megszűnés oka is kiderül: dr. Benkő Tamás János lemondott.

Egy miniszterelnöki határozatból az is kiderült: Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter előterjesztésére Orbán Viktor megállapítja, hogy dr. Benkő Tamás Jánosnak, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárának megbízatása április 30-i hatállyal megszűnik.

