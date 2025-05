Lemondott Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója is

egyik nyilvánvaló oka, hogy Vitézy Dávid senkit nem tűr a BKK élén, aki nem ő maga, vagy akit nem tekint a saját emberének. Mert nem viseli, ha nála sikeresebb, felkészültebb emberek kerülnek oda. Dávid most boldog, de Budapest okkal lehet szomorú. Köszönöm mindazt, amit Walter Katalin Budapestért tett, megértem a döntését, és mindent el fogok követni annak érdekében, hogy Budapest ne veszítse őt el.

Karácsony Gergely 2021-ben nevezte ki Waltert a fővárosi cég élére. Életrajza szerint korábban a McKinsey and Company nemzetközi tanácsadó cégnél és az Erste Banknál dolgozott, 2013-tól másfél évig pedig Bajnai Gordon korábbi miniszterelnöknek, az Együtt akkori elnökének kabinetfőnöke volt. A BKK előtt a Budapesti Városüzemeltetési Holding (BVH) vezérigazgatójaként nagy szerepe volt a több fővárosi cég összevonása után létrehozott Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. előkészítésében.

Csütörtök délelőtt bejelentette a lemondását Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK Zrt.) vezérigazgatója. Lemondásában azt írja, hogy a beadott pályázatát is visszavonja, és új pályázaton nem indul. Azt írja, hogy hosszú gondolkodás után hozta meg ezt a nehéz döntést, és még március 31-én, amikor beadta a pályázatát, akkor is úgy gondolta, hogy minden kihívás és nehézég ellenére eredményesen tudja folytatni a munkát. „Hittem abban, hogy Budapesten az eredmények és a kvalifikáció számítanak. Sajnos mostanra minden illúzióm szertefoszlott” – írta a lemondásban.

