Lendületesen indított a forint, a dollár már 320-nál áll

Pengeélen táncol a magyar autógyártás, de biztatóak az új üzemek

Magyarország autóipara egyszerre profitál a nagy nemzetközi beruházásokból és szembesül a globális autópiac bizonytalanságaival. Egyértelműen pozitívum, hogy a BMW debreceni üzeme, a Mercedes kecskeméti kapacitásbővítése is a legmodernebb technológiát hozta el. Ugyanakkor a kínai gyártók előretörése sok kérdőjelet felvet. Persze utóbbiak – a BYD szegedi projektje révén is – érdekeltek a magyar gyártói oldalon is. Mindezek együtt azt jelzik, hogy az ország továbbra is vonzó gyártási helyszín az európai autóipari értékláncban, ám maga az iparág sok kihívással küzd, ami alól a magyar üzemek sem tudnak kibújni.