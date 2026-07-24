Lendületesen indított a forint, a dollár már 320-nál áll

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel – írja az MTI.
Az euró árfolyama 364,12 forintra gyengült 7 órakor a csütörtök esti 364,58 forintról.
A svájci frank jegyzése 392,24 forintról 391,48 forintra csökkent, a dollár pedig 320,50 forintról 320,04 forintra süllyedt.
Az euró jegyzése az esti 1,1374 dollárról 1,1378 dollárra változott.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.