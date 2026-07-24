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Lendületesen indított a forint, a dollár már 320-nál áll

mfor.hu

Mindhárom fő devizával szemben erősödött a forint csütörtök estéhez képest.

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel – írja az MTI.

Az euró árfolyama 364,12 forintra gyengült 7 órakor a csütörtök esti 364,58 forintról.

A svájci frank jegyzése 392,24 forintról 391,48 forintra csökkent, a dollár pedig 320,50 forintról 320,04 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése az esti 1,1374 dollárról 1,1378 dollárra változott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

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