Lendületet vett a forint, már 354 alatt is járt az euró

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére – írja az MTI.

Az euró árfolyama a reggel hét óra előtt jegyzett 355,55 forintról 354,08 forintra csökkent 18 órakor, napközben 353,96 forint és 356,17 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 388,66 forintról 387,46 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 306,90 forintról 303,96 forintra csökkent.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1591 dollárról 1,1649 dollárra változott.