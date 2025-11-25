1p

Lendülettel zárta a napot a forint, ismét 330 közelében a dollár

mfor.hu

Mindhárom fő devizával szemben erősödni tudott a forint kedden. A frankhoz viszonyítva már 2,2 százalékos az erősödés novemberben.

Erősödött a forint kedden estére a főbb devizákkal szemben – írja az MTI.

Este hat órakor az eurót 382,31 forinton jegyezték a kora reggeli 382,58 forint után, a dollár jegyzése 330,82 forintra csökkent 332,24 forintról, a svájci franké pedig 409,02 forintra ment lejjebb 410,57-ről.

A forint kedden 0,1 százalékkal erősödött az euróval és 0,4 százalékkal a dollárral és a svájci frankkal szemben. A forint jelenlegi jegyzésén erősebben áll a novemberi kezdésnél mindhárom devizával szemben, 1,5 százalékkal az euró, 1,7 százalékkal a dollár és 2,2 százalékkal a svájci frank ellenében. A forint az év eleje óta 7,1 százalék nyereséget halmozott fel az euróval, 16,8 százalékot a dollárral és 6,6 százalékot a svájci frankkal szemben.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

