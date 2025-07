Lényegében segélyt ígér a Tisza a Férfiak 40 programmal – állítja a szakértő

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Akik viszont nem tudnának vagy nem akarnának dolgozni a nyugdíj mellett, azok számára továbbra is anyagilag az éri meg a legjobban, ha kivárják a 65 éves korhatárt – különösen reálbér-emelkedés idején, amikor a magasabb kezdőnyugdíj hosszú távon jelentősebb jövedelmet biztosít.

Szakértők szerint a férfiak körében is hasonló hatás várható: akik tovább tudnának dolgozni a nyugdíj mellett, mindenképp jól járnának – a munkáltató pedig adómegtakarítással. Mivel a magyar munkaerőpiac továbbra is feszes, sokakat valószínűleg visszavennének korábbi munkahelyükre. Ebben az esetben a költségvetés rövid távon ugyan pluszterheket vállalna, ám hosszabb távon nyereség keletkezhet.

Az állam szemszögéből nézve – állítja a szakértő – a 65 éves kor előtt kifizetett nyugdíjak lényegében segélyként viselkednek: átmenetileg támogatják a nyugdíjast és – visszafoglalkoztatás esetén – a munkaadót is. Jelenleg mintegy 240 ezer nő él a Nők40 lehetőségével, ami a nagyjából Ft 7 ezer milliárdos éves nyugdíjkassza mintegy 8 százalékát teszi ki.

A program gazdaságilag akkor éri meg, ha az érintett a nyugdíjba vonulás után is képes munkát vállalni – érvel Molnár László, a GKI szakértője. Az induló nyugdíj ugyanis alacsonyabb, mintha valaki kivárná a hivatalos korhatárt, és éves szinten általában lassabban is nő, mint a bérek. Ugyanakkor, ha a frissen nyugdíjba vonuló nők visszatérnek dolgozni, az adó- és járulékkedvezmények miatt a munkáltatónak kisebb a közterhe, a munkavállalónak pedig összességében nő a jövedelme – így ez a leggyakoribb megoldás.

Amennyiben sikerül újraindítani a gazdaságot, a Tisza Párt kiterjesztené a Nők40 kedvezményes nyugdíjprogramot a férfiakra is – közölte Magyar Péter, amiről a G7 számol be .

