Lenyomták az állampapírokat – ilyen se történt még a magyar megtakarításoknál

A megtakarításokon belül egyébként összességében a részvények és a részesedések vezetnek továbbra is: ezek állománya szintén rekordszintre, 58 ezermilliárd forint fölé emelkedett március végére, ez 15,4 százalékos növekedés éves alapon.

Készpénzből is 7 százalékkal többet, 7064 milliárdot tartanak otthon a magyar háztartások, de a betétek állománya jóval nagyobb, 12,3 százalékos növekedést ért el.

„Ezzel a befektetési jegyek portfóliója – most először – már meghaladta az állampapírokét, amely egyébként 4 százalékos éves bővülést követően 12 235 milliárd forintot tett ki”

Csúcsra ugrott egy megtakarítási forma, most már több pénzt tartunk ilyenekben, mint állampapírban.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!