Lépésekre készül Európa, ha nem ütik nyélbe az üzletet Trumppal

A két lista összevonásával az Európai Unió összesen 93 milliárd euró értékű amerikai termékre vethet ki vámokat, köztük bourbonra, repülőgépekre és szójababra. Az első lista még Trump 2018-as acél- és alumíniumvámjaira adott válaszként készült, a második összeállítása pedig nemrég fejeződött be.

„Annak érdekében, hogy ellenintézkedéseink világosabbak, egyszerűbbek és erősebbek legyenek, az 1-es és 2-es listát összevonjuk egyetlen listává” – mondta Olof Gill, az EU kereskedelmi szóvivője újságíróknak. Az első listát augusztus 6-ig felfüggesztették, a második pedig még az EU 27 tagállamának szavazására vár. Az egyesített csomag augusztus 7-én lépne hatályba, de a Bizottság dönthet úgy is, hogy a szankciókat tovább halasztja.

