Lépett a kormány – vendégmunkás-stop van péntektől

Szondi Vanda a kormány üléséről beszámolva közölte, ahogy a kormány megígérte, szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét. Elmondta, az „előző kormány ezen a területen is elég nagy összevisszaságot hagyott; jelenleg összesen 24 jogcímen lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni”.

Hozzátette: jelenleg arra sincsen konkrét szám, hányan vállalnak most itt munkát. A kormány hosszú távú megoldást keres, és miután a helyzet bonyolult, az nem fog egyik napról a másikra megoldódni, de jelenleg is folyik ezzel kapcsolatban a felülvizsgálat.

Kapcsolódó cikk Börtön is járhat a hibás vagyonnyilatkozatokért, mától él a vendégmunkás-stop – ez volt a kormányszóvivői sajtótájékoztató percről percre Élő közvetítésünk.

Szondi Vanda azt mondta, első lépésként a kabinet mai hatállyal módosítja azt a kormányrendeletet, amely alapján a munkaerőkölcsönzők gyorsított, egyszerűsített eljárásban tömegesen hozhatnak be munkavállalókat három országból, a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból. Ebből ebből a három országból nem jöhetnek munkavállalók, és akik jelenleg itt vannak, csak azok kérvényezhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását.

(MTI)