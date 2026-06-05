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Makró

Lépett a kormány – vendégmunkás-stop van péntektől

mfor.hu

A Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek vendégmunkások. Igaz, harmadik országokból idáig is csak innen lehetett.

Szondi Vanda a kormány üléséről beszámolva közölte, ahogy a kormány megígérte, szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét. Elmondta, az „előző kormány ezen a területen is elég nagy összevisszaságot hagyott; jelenleg összesen 24 jogcímen lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni”.

Hozzátette: jelenleg arra sincsen konkrét szám, hányan vállalnak most itt munkát. A kormány hosszú távú megoldást keres, és miután a helyzet bonyolult, az nem fog egyik napról a másikra megoldódni, de jelenleg is folyik ezzel kapcsolatban a felülvizsgálat.

Szondi Vanda azt mondta, első lépésként a kabinet mai hatállyal módosítja azt a kormányrendeletet, amely alapján a munkaerőkölcsönzők gyorsított, egyszerűsített eljárásban tömegesen hozhatnak be munkavállalókat három országból, a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból. Ebből ebből a három országból nem jöhetnek munkavállalók, és akik jelenleg itt vannak, csak azok kérvényezhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását.

(MTI)

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