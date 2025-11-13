2p
Lerántotta a leplet Orbán Viktor védőpajzs-bejelentéséről a volt jegybankelnök

Az Orbán-Trump találkozó egyik nagy eredményeként idehaza tálalt devizaswap-line megállapodás nagy valószínűséggel csak egy politikusi gesztus, semmint már előkészített és kidolgozott pénzügyi konstrukció, véli Bod Péter Ákos.  

A Magyar Nemzeti Bank volt elnöke  laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán azzal kapcsolatban fejtette ki véleményét, hogy Orbán Viktor – útban hazafelé a washingtoni Trump-találkozóról – azt mondta: egy pénzügyi védőpajzs létrehozásáról kötött megállapodást az amerikai elnökkel.

Bod Péter Ákos szerint nyilvánvalóan túlzóak az olyan megállapítások, hogy „lényegében korlátlan” amerikai pénzügyi támogatásról van szó. A kiszivárgott hírek szerint a legvalószínűbb, hogy devizacsere-keret  (currency swap) megnyitásán folyik a munka – ilyenkor a kezdeményező fél a pénzügyi piacok kikerülésével jut likviditáshoz.

De miért is kellene kerülőút Magyarországnak?

Ha dollárra vagy euróra van szüksége az Államadósság Kezelő Központnak (ÁKK) vagy a Magyar Nemzeti Banknak (MNB), akkor alapesetben mindkettő természetesen vehet devizát a piacokon az aktuális viszonyok szerint, az ÁKK rendszeresen bocsát ki állampapírokat a devizapiacokon. Az MNB-nek pedig jelenleg is van korábban kötött és többször meghosszabbított repó-megállapodása az Európai Központi Bankkal.

Mivel nincs arra utaló jel, hogy az MNB devizatartaléka nem lenne elegendő, és a meglevő euróalapú repó-megállapodáson felül is szükséges lenne egy védelmi megállapodás, a magyar miniszterelnök által bejelentett „védőpajzs”  nagy valószínűséggel politikusi gesztus, semmint már előkészített és kidolgozott pénzügyi konstrukció. El lehet büszkén mondani, hogy hatalmas pénzek, dollár-tízmilliárdok állnak a magyar állam mögött, írja Bod Péter Ákos, aki egyúttal figyelmeztet: az Orbán Viktor által említett hatalmas amerikai pénzügyi támogatás önmagában nem teszi képessé a magyar kormányt a mostani állami kiköltekezés folytatására.

A teljes írást a Privátbankár oldalán olvashatják.  

