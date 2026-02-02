Lesújtó adatot közöltek: az idén is elmaradhat a repülőrajt

5p
Pesszimisták a beszerzési menedzserek, a GDP-t előrejelző mutató nagyon rosszul áll a friss felmérés szerint. 

Nem számítanak növekedésre a gazdaságban a vállalatvezetők. Erre utal, hogy a Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított januári értéke csupán 49,3. A korábbi január havi értékekkel összevetve az idei érték alacsonyabb, mint a hosszú távú e havi átlag (52,6), és alulmúlja az előző három év e havi értékeinek átlagát (49,8) – írja a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság.

A felmérésben vizsgált részindexek többségében csökkentek. Az egyedi indexek közül hét index áll a fellendülési tartományban. A foglalkoztatottság index csökkent ebben a hónapban, értéke enyhe zsugorodást jelez. Az elmúlt időszakban 50,0 pont körül mozgott az index, ami ebben a hónapban épp a határérték alatt áll (49,9). 

Januárban a válaszadók az előző hónaphoz képest a feldolgozóipar zsugorodásáról számoltak be. A 2025. év nyári hónapjaiban többnyire a feldolgozóipar lassulását figyelhettük meg, az év utolsó harmadában a trend megfordult. Az új évben a BMI index csökkent, ezúttal 50,0 alatti értéken áll. Az egyedi indexek nagyobb részben csökkentek.

Az új rendelések mennyisége index 6,6 százalékponttal csökkent, de továbbra is bővülést mutat. A termelési mennyiség csökkent, az indexérték 5,7 százalékponttal esett vissza az előző hónap értékéhez képest. A foglalkoztatás indexe ezúttal 50,0 pont alatt áll, az indexérték 2,6 százalékponttal csökkent. A szállítási átfutási idő index ismét 50,0 alatt áll, értéke 0,5 százalékponttal nőtt ebben a hónapban. A vásárolt készletek index értéke 6,1 százalékponttal csökkent, ám továbbra is bővülést mutat. A külpiaci mutatók közül az import indexe 4,7 százalékponttal, az exporté 4,9 százalékponttal csökkent.

A beszerzési árak emelkedtek, az index értéke 0,5 százalékponttal nőtt az előző hónaphoz képest. A beszerzési mennyiség indexe 7,2 százalékponttal csökkent, az index mérsékeltebb emelkedést jelez. A késztermékkészletek indexe 9,4 százalékponttal esett vissza. A 2026 januári BMI index csökkent a 2025 decemberi (54,0) értékhez képest. Január átlag alatti hónapnak számít (az 1995 óta mért hosszútávú átlag értéke 52,6; a januári értékeké 52,6). A most mért szezonálisan kiigazított BMI indexérték az ötödik legalacsonyabb e havi érték.

Főbb megállapítások

A termelési mennyiség indexe csökkent ebben a hónapban, az 50,0 pont alatti érték a termelt mennyiség emelkedését mutatja. 1995 óta ez a hatodik legkisebb e havi érték. Az új rendelések indexe szintén csökkent, az index az új rendelések állományának emelkedését jelzi. 1995 óta ez az ötödik legkisebb e havi érték. A szállítási átfutási idő indexe nőtt decemberhez képest. Az eddigi e havi értékeket vizsgálva az idei az ötödik legkisebb érték 1995 óta.

A vásárolt készletek index csökkent, ám értéke 50,0 pont felett áll, ezzel fellendülést mutat. Az e havi indexérték a tizenharmadik legmagasabb érték 1995 óta. A foglalkoztatottsági index csökkent, ezúttal épphogy zsugorodást mutat. Az indexérték a tizennegyedik legnagyobb e havi érték.

A beszerzési mennyiség indexe csökkent az előző felméréshez képest. A mostani indexérték alacsonyabb az elmúlt három év átlagánál, emellett a tizenegyedik legkisebb e havi adat. A beszerzési árak esetében az e havi index nőtt, az indexérték összességében az árak emelkedését jelzi. A mostani indexérték 1995 óta vizsgálva a tizenharmadik legkisebb e havi érték.

A késztermékkészletek indexe januárban csökkent az előző hónaphoz képest, ám értéke továbbra is a készletszint emelkedésére utal. A korábbi e havi értékeket vizsgálva az idei érték megegyezik a hosszútávú átlaggal, ez a tizenharmadik legmagasabb e havi indexérték 1995 óta. 2020-ban hat bővülő hónapot mértünk, 2021-ben és 2022-ben is tízet, 2023-ban ismét hatot, 2024-ben négyet, 2025-ben kilencet.

A külpiaci mutatók közül az exportindex és az importindex is 50,0 felett áll. Az indexértékek mozgásában az elmúlt éveket követően 2022 végén változó tendenciát figyelhettünk meg, amely 2023-ban, 2024-ben és 2025-ben is folytatódott. Ebben a hónapban acél, alumínium, arany, csőlézervágás, fenyő faáru, francia borjútáp, ipari gázok, ötvözők, rozsdamentes termékek, szállítmányozás, szenzorok, szigetelés, színes fémek, réz, vezetékek, kapcsán jeleztek válaszadóink jelentősebb áremelkedést. Hiány volt fémalkatrészekből, kulcsokból és melegen hengerelt lemezekből. Jelentősebb árcsökkenésről csomagolóanyagok, élőállat, műanyag, propanol, valamint tejtermékek kapcsán számoltak be válaszadók.

