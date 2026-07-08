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Makró Államháztartás Állami költségvetés Kármán András

Lesújtó hír: ezt a mérföldkövet is elhagyta a költségvetés

mfor.hu

Súlyos számokat közölt a Pénzügyminisztérium szerda délelőtt.

Szerdán tette közzé a Pénzügyminisztérium (PM) az államháztartás helyzetéről szóló tájékoztatóját. Ez alapján 

  • június végéig az államháztartás központi alrendszere 3382,2 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 80,2 százaléka.

Júniusban ugyanakkor 424,1 milliárd forint többlettel zárt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszere, szemben az egy évvel korábbi 27,4 milliárd forintos szufficittel – jelentette a tárca.

Több folyt be járulékból

A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3271,0 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 103,4 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 214,6 milliárd forintos hiányt mutattak.

Az első hat hónapban a központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év első félévéhez képest 6,0 százalékkal magasabban alakultak.

A kiadási oldalon az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatások támogatására 2026 első hat hónapjában fordított 1335,7 milliárd forint kifizetés 18,7 milliárd forinttal maradt el az előző év azonos időszakától.

Ezzel szemben az állami beruházási fejezet kiadása az év első hat hónapjában 346,6 milliárd forint volt, mely közel 100 milliárd forinttal nagyobb az előző év azonos időszakánál. Az eltérést elsősorban egyes útberuházásokhoz kapcsolódó kifizetések okozzák – írta az MTI.

 

 

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