Lesz mit megmagyaráznia Nagy Mártonnak

2025 augusztusában az ipari termelés volumene 7,3, munkanaphatástól megtisztítva 4,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól – tette közzé első becslését a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). E mutatók júliusban is negatívak voltak, de akkor mindkettőnél csak 1-1 százalék volt a mínusz.

Mint grafikonunkon látható, az idei év első nyolc hónapjában az augusztusinál rosszabb munkanaphatástól megtisztított ipari teljesítmény csak háromszor volt.

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az augusztusi ipari kibocsátás 2,3 százalékkal kisebb volt a 2025. júliusinál.

A feldolgozóipari alágakban – egy kivételével – csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban jelentősen visszaesett a kibocsátás, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült.

Az ipari termelés az év első nyolc hónapjában 3,9 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.

A KSH egy hét múlva, október 14-én teszi közzé a részletesebb adatait.

Lapunk pedig a Nemzetgazdasági Minisztérium és a hazai makrogazdasági elemzők gyorsreakcióival hamarosan jelentkezik.