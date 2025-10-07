Lesz mit megmagyaráznia Nagy Mártonnak

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Az ipari termelés nemhogy kilábalt volna, hanem csak tovább zuhant augusztusban.

2025 augusztusában az ipari termelés volumene 7,3, munkanaphatástól megtisztítva 4,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól – tette közzé első becslését a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). E mutatók júliusban is negatívak voltak, de akkor mindkettőnél csak 1-1 százalék volt a mínusz. 

Mint grafikonunkon látható, az idei év első nyolc hónapjában az augusztusinál rosszabb munkanaphatástól megtisztított ipari teljesítmény csak háromszor volt.

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az augusztusi ipari kibocsátás 2,3 százalékkal kisebb volt a 2025. júliusinál.

A feldolgozóipari alágakban – egy kivételével – csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban jelentősen visszaesett a kibocsátás, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült.

Az ipari termelés az év első nyolc hónapjában 3,9 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.

A KSH egy hét múlva, október 14-én teszi közzé a részletesebb adatait.

Lapunk pedig a Nemzetgazdasági Minisztérium és a hazai makrogazdasági elemzők gyorsreakcióival hamarosan jelentkezik.

