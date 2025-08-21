Leszállt a NAV Gattyán György cégéről, ezért végre bezárhatták

Végelszámolással július 3-án megszűnt Gattyán György egyik legrégebbi cége, amely a a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adóslistáján is szerepelt, derül ki az Opten nyilvános adatbázisából. A jogutód nélküli megszűnésről már tavaly decemberben döntöttek a DoclerWeb Informatikai Kft.-nél, a végelszámolás december 31-én kezdődött, májusban le is zárták, júliusban pedig törölték a társaságot. Az adatfeldolgozással, webhosztinggal foglalkozó DoclerWeb Kft. a Gattyán György által alapított és vezetett luxembourgi Docler Holding leánycége volt az utóbbi években, de 2008-as indulása óta, amikor kivált a Jasmin Media Group Zrt.-ből, mindig a milliárdos üzletember cégbirodalmának meghatározó tagja volt.

Gattyán György cége 2022-ben is szerepelt a NAV listáján

A Docler cégcsoporthoz köthető LiveJasmin a világ legnépszerűbb élő, erotikus videochat-oldala volt, amelyet HD-minőségben, 3D-ben, sőt mobilon is elérhetővé tettek. A DoclerWeb szépen hasított, például 2011-ben 4,58 milliárd forint nettó árbevételről számolt be a 2010-es 4,02 milliárd után. Ráadásul eredményesen, még 2022-ben is közel 3 milliárd forintos profitot ért el a webhosztingos társaság. A hvg.hu 2012-es cikke szerint akkoriban a DoclerWeb Kft. igen vonzó munkahely lehetett, hiszen az átlagbér bruttó 536 ezer forint volt a társaságnál.

Gattyán vs. NAV

A DoclerWeb Kft. legutóbb 2021 környékén szerepelt a hírekben. Pont ebben az évben alapította meg Gattyán György a Megoldás Mozgalom nevű politikai pártot. A Napi.hu írta meg, hogy a NAV nagy összegű adóhiányosokat felsoroló, harmadik negyedéves listáján Gattyán György cége is szerepel. A DoclerWeb Informatikai Kft.-vel szemben a NAV 2,2 milliárd forint adóhiányt állapított meg, bírsággal és késedelmi kamattal 4,4 milliárd forint volt a tartozás. A NAV 2020 decemberében indított végrehajtást, az adóslistára az előző negyedévben került fel a kft. A cég korábban azt közölte a portállal, hogy a folyamatban lévő adóvitáról nem kíván nyilatkozni. A NAV listáján végül 2022 végéig szerepelt a most törölt társaság.

Az üzletember cégcsoportja évekig pereskedett a NAV-val. Összesen 26,5 milliárdot követeltek tőle a hatóságok, az ügy megjárta az Európai Bíróságot is. A NAV szerint ők minden jogi eszközt kihasználtak, azonban a hazai és nemzetközi jogi fórumokon az alperesnek kedvező döntés született.

A DoclerWeb egy több éve (mintegy 10 éve) a gyakorlatban nem működő cége a vállalatcsoportnak. A cégcsoportot korábban érintő NAV-eljárások miatt a DoclerWeb Kft.-t nem lehetett megszüntetni, de abban érdemi munka nem volt. Most, hogy a feltételek adottak lettek, a cég bezárása, megszüntetése mellett döntöttünk. A cégben alkalmazott nem volt, így a jelenleg zajló reorganizációnak ez nem része

– válaszolta lapunknak a Docler Holding.

A milliárdos vállalkozó ugyanis mostanában nemcsak törölteti az egykor kulcsfontosságú cégeit, hanem a dolgozóit is elbocsátja. A vg.hu számolt be arról, hogy elbocsátások kezdődtek a Docler Group luxemburgi leányvállalatánál. A Luxembourg Times szerint a vállalat megerősítette, hogy több leányvállalatánál, köztük a zászlóshajó Byborg Enterprisesnél is „jelentős átszervezési folyamat” zajlik. A vállalat a közleményben elismerte, hogy a mesterséges intelligencia bevezetése bizonyos munkafolyamatoknál kevesebb munkaerőt igényelhet, emiatt – a Docler Holdig szerint – leépítésekre kell számítani.

Kapcsolódó cikk Gattyán György bevásárolta magát a Playboyba A magyar üzletember 112 milliárd forintos üzletet kötött.

A mesterséges intelligencia képes egy sor rutinfeladat automatizálására, különösen azokéra, melyeket a kezdő, fiatal programozók végeznek, miközben olyan cégek, mint a Google-tulajdonos Alphabet vagy a Microsoft, arról beszélnek, hogy a vállalat kódjának 30 százalékát már az MI írja. A webhosting.hu oldal szerint a mesterséges intelligencia (AI) forradalmasítja a tárhelyszolgáltatást is, és új lehetőségeket nyit meg a vállalatok számára a webes jelenlétük optimalizálására. A weboldalkészítés területén a mesterségesintelligencia-szerverek segíthetnek a folyamat automatizálásában és optimalizálásában. Számos webhosting cég már a mesterséges intelligenciát hívja segítségül, hogy még hatékonyabbá tegye a rendszerellenőrzéseket, így elkerülhetővé válnak a banális hibák.