Leszámolna a gyorshajtókkal és az illegális versenyekkel Vitézy Dávid

Ahogy az Mfor is megírta, Vitézy Dávidot kérte fel Magyar Péter a közlekedési és beruházási miniszteri pozícióra. A politikus elfogadta a felkérést, és egyúttal lemondott a képviselői székéről a Fővárosi Közgyűlésben.

„Három dolgot biztosan ígérhetek: szakmaiságot, rengeteg munkát és a tárcára igencsak jellemző hatalmi arrogancia magunk mögött hagyását” – írta a bejelentés után Vitézy a közösségi oldalán. Hozzátette: évtizedes adósságokat kell ledolgozniuk, és haza kell hozni az európai uniós forrásokat az ország infrastruktúrájának megújítására.

Vitézy átfogó vasút- és HÉV-fejlesztési programot ígért, valódi városközpontokká akarja tenni a budapesti és vidéki pályaudvarokat, és egységes városi-regionális tarifarendszert hozna létre. Emellett felpörgetné a leromlott állapotú másod- és harmadrendű utak felújítását, országos kátyúmentesítési programot indítana, és elkerülőutak építését is ígérte.

A miniszterjelölt szerint szükség van új KRESZ-re is, amely a legkiszolgáltatottabb közlekedőket védi, és szigorúan fellép a gyorshajtás és az illegális gyorsulási versenyek ellen. Egy új dunai gyalogoshíd ötletét is megvitatná, amely Budapesten épülhetne fel.