Leszerelik a parkolóautomatákat Budapesten

Megszűnik az összes parkolóautomata és a parkolás is drágul Budapesten július 1-től – emlékeztet az RTL híradója. A főváros szerint túl sokba került az automaták üzemeltetése, ezért kell megszüntetni őket. A Népszava korábban arról írt, hogy volt olyan kerület, ahol évi bruttó százmillió forintba került az automaták működtetése.

Az RTL több járókelőt is megkérdezett, és kiderült, a legtöbben már most is inkább telefonról intézik a parkolást. Az automaták leszereléséről valójában már 2024-ben döntött a Fővárosi Közgyűlés, de a változás csak most júliustól lép életbe. Az azóta miniszterként politizáló Vitézy Dávid korábban fővárosi politikusként beszélt arról, hogy az automatás pénzbeszedés többe kerül a városnak, mint amennyit az autósok befizetnek.