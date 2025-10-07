Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Letarolták a piacot az Orbán-kormány csodahitelei

mfor.hu

Nagyrészt a támogatott hiteleket keresik az ügyfelek.

Szeptemberben a jelzáloghitelek, és ezen belül a 3 százalékos fix kamatozású, államilag támogatott konstrukciók iránti kereslet is a többszörösére emelkedett az éves átlaghoz képest – derül ki az OVB Magyarország friss adataiból, amelyet lapunknak is elküldtek.

A támogatott hitelek mára a piac meghatározó elemeivé váltak, az összes kalkuláció 71 százaléka már ilyen konstrukciókra vonatkozott.

„A fix 3 százalékos kamatozás kiszámíthatóságot és biztonságot jelent a hitelfelvevők számára. Az Otthon Start program keretében nyújtott államilag támogatott Fix 3 százalékos hitel, akár a CSOK Plusz-szal kombinálva olyan konstrukció, amely jó lehetőség lehet az első lakásvásárlók számára. A stabilitás pedig most a piac egyik legfontosabb vonzereje.”

– összegezte az adatokat Bedő Csaba az OVB Magyarország banki üzletágának igazgatója.

Az adatok szerint az érdeklődők több mint fele (57,7 százalék) a 26–35 éves korosztályból került ki.

A legtöbben 500 ezer – 1 millió forint közötti havi nettó jövedelemmel rendelkeznek (52,8 százalék), és a maximális, 25 éves futamidő (81,7 százalék) alatt tervezik visszafizetni az igényelt hitelt.

A 3 százalékos fix hitelek előretörése azt mutatja, hogy az alacsony havi törlesztőrészlet mellett a lakosság egyre inkább a stabil, kiszámítható finanszírozási formákat keresi. A támogatott konstrukciók iránti élénk érdeklődés várhatóan 2025 utolsó negyedévében tovább emelkedik.

 

„A számunkra megfelelő hitelajánlat kiválasztásakor érdemes figyelembe venni a kapcsolódó bankszámla, kötelező lakásbiztosítás, valamint a hitel mellett biztonságot nyújtó életbiztosítás költségeit is. Ha ezekre is odafigyelünk nemcsak megfelelő védelemről gondoskodhatunk, hanem akár a kiadásainkat is csökkenthetjük” – tette hozzá az OVB Magyarország szakértője.

