Libamáj nyalókától a Szent Jakab kagylóig és a tonkababig – így is ünnepelnek magyarok augusztus 20-án

Idén is több százezren indulnak útnak, hogy ne maradjon el a sokmilliárdos össznépi-nemzeti esemény az időjárási zavarok miatt. Ez a szálloda – és vendéglátóiparnak óriási üzlet. De sok helyütt – ahol tehetik – a rossz időt is bekalkulálják, megteremtve annak a lehetőségét, hogy a társaságnak ne kelljen csalódottan hazamenni és égi zenebona nélkül is mulassanak a nyár végén. A bizniszbe beszállnak a hajók és újabban egyes fürdők is. A taxisoknak is nagy üzlet ez az éjszaka, hiszen korlátlan proseccozás után nem lehet volán mögé ülni, bár a dugókat a taxisofőrök sem tudják elkerülni.

Az árak eléggé eltérők. Ami nem baj, az a fő kérdés, hogy mit nyújtanak a szolgáltatók ezekért a súlyos ezrekért, egy eleve szűk társadalmi rétegnek. Telefonos körkérdésünk első tanulsága, hogy némelyik ötcsillagos belvárosi szállodában olykor nem veszik fel a telefont. Sem a mobilt, sem a vezetékest. Reggel 9-kor, pedig bizonyára van ott ilyenkor valaki a recepción. Ha nagy nehezen felveszi a fiatalember (lány), akkor meg azt mondja, nem is hallott erről a partiról, de azt se tudja, hogy ki ad erről felvilágosítást. Nézze meg a Facebookon! – szól a felhívás. Csakhogy éppen az illetékestől szeretnénk megtudni néhány részletet, de azt nem tudják kicsoda, vagy ha igen, nincs bent.

A másik jellemző, hogy a Facebookon eleve csak angolul vanna kiírva a részletek, gondolván, aki ennyi pénzt le tud perkálni, az vagy turista, vagy ennyit úgyis tud angolul. Fél óráig görgetjük le a reklámot, amiben benne van az is, milyen márkájú a pezsgő, és hogy lesz-e chevice (magyarul: hideg halfalatok – a szerk.), csak az ár nincs feltüntetve, vagy ha igen, a végén, pici számokkal. Azon egyéb részletek után, amelyek még érdekelnének, majd e-mailben adnak választ.

A harmadik, hogy némelyik szállodában nem világos, a feltüntetett összegben mi foglaltatik benne. Csak az asztalfoglalás? Az étel és ital, korlátlanul, azaz a fogyasztás is? Hány órától hány óráig? Vagy a kezelési költség is? (Ez mit takarhat?) A szervizdíj is?

Mi van benne a több százezer forintos jegyben?

Rizikó is van a dologban, hiszen a rossz időjárás mindent felboríthat, de sok helyen folytatódik a parti a zárt térben. Érdemes figyelni az adott vendéglátóhely honlapján a lemondási, pénzvisszafizetési részletekre. Ez persze a vendéglátósoknak is gondot jelenthet, hiszen napok óta erre az estére készülnek, és tönkremegy a beszerzett friss, kényes élelmiszer alapanyag.

No de nézzük az árakat! A Hilton White Raven Sky Bárjában egy kétszemélyes ünnepi vacsora 360 ezer forint, amely valóban különleges ételkavalkáddal párosul, a világ minden konyháját képviselve: iráni ossetra kaviár, olasz olíva válogatás, andalúz gazpacho, lazac gravlax, kapros wasabis majonéz, libamáj nyalóka, rebarbara coulis, karfiol rózsa, bimi, üvegtészta, Szent Jakab kagyló, zöldparadicsom salsa, marhapofa-lasagna, pok choi hajtás, tonkababos karamell mousse, kalamansival és kesudióval. Meg a desszertek: madagaszkári étcsokoládé torta, kókusz és mangó textúrákkal, mézes joghurt terrine, pisztáciával és málnával, Gold fehércsoki crémeux, mangó és áfonya kísérettel, Vaníliás eper tart ginnel és rebarbarával, őszibarackos Pavlova, szederrel és ruby csokoládéval.

Félhavi átlagfizetésből kétszemélyes ünnepi vacsora a Hilton White Raven Sky Bárjában

Fotó: White Raven Sky Bar

A Duna-parti Marriott helyzeti előnye is vitathatatlan: a VIP asztal 4 főre 100 ezer forint minimum fogyasztással, ami a helyszínen fizetendő. Ez a jegy egyszeri belépésre jogosít 4 fő részére a Marriott Hotel Panorama termében megrendezett eseményre, az asztal és a fogyasztás költségeit a helyszínen kell rendezni. A biztonsági személyzet fenntartja a beléptetés jogát – olvasható a honlapon.

Az ugyancsak ötcsillagos, Vörösmarty térhez közeli Hotel Dorothea tetején lévő Bibo bárban a vacsora 150 ezer ezer forint fejenként.

A Matild Palotában az este 95 000-135 000 forintba kerül fejenként, attól függően, hogy VIP részleget veszünk-e igénybe. Természetesen mindenütt kulcskérdés a gasztronómia színvonala, beleértve, hogy figyelembe veszik a valamire allergiásak, ételérzékenyek igényeit. De ami a leginkább megadja az esemény rangját, az a pezsgő minősége. Moët & Chandon és Laurent Perrier is előfordulnak a luxushelyeken – ennyi pénzért el is várható –, de a prosecco se lehet akármilyen.

A Nyugati tértől a Várkert bazárig

A szerencsés adottságokkal rendelkező tetőteraszos éttermek is kitesznek ilyenkor magukért. A St. Andrea Wine&Skybár elsősorban a saját borválasztékáról híres, de ilyenkor felvonultatja a kifinomult fine dining legújabb attrakcióit is: muse bouche, tigrisrák ceviche, maracuja, kacsa ravioli, mangó, pak choi, arancini, zöldfűszeres majonéz, metélőhagyma, vajtök, zöldalma, kapor, Angus filet mignon, szarvasgombás dödölle, laskagomba is szerepel a menüben. A jegyek 75 ezer forintba kerülnek.

A Várkert Bazár felső szintjén nemrég nyílt Varjúvárnak akkora a sikere, hogy már egy hete elfogyott minden jegy, ide 25 ezer forint volt a beugró, aminek felét lehet majd lefogyasztani.

A Várbéli nagyon elegáns Aranybástyából páratlan a kilátás: a műsoros all inclusive est 70 ezer forint fejenként.

Léteznek afféle eldugott helyek is, amelyekről még sok budapesti sem tud (turista talán több), az Andrássy úti Bom Dia Project 360 Skybar is ilyen.

Hajóról és jacuzziból is nézhetjük a fénykavalkádot

Nemcsak a parton lehet nézni a fénykavalkádot, hanem a folyón is. Az álló- és sétahajók népszerűsége egyre nő. Ahogy Varga Zsolt, a Magyar Hajózási Szövetség főtitkára fogalmazott, az árakat és a benne foglalt programokat minden egyes cég tulajdonosa maga dönti el és hirdeti meg a saját elképzelése szerint.

A szövetségnek nincs rálátása vagy adatbázisa arra, hogy mennyibe kerülnek egyes hajókon a programok, árak. „A mi cégünk a kiemelt vacsorás tűzijáték megtekintését 50 ezer forintért, míg vendéglátás nélkül, egy itallal, 20 ezer forintért értékesíti” – tette hozzá a Sailor és az Orient Kft.-ket képviselő szakember.

Nemcsak a vízről lehet azonban ma már nézni a szemkápráztató petárdákat, hanem a vízből is: a Rudas fürdő 39 ezer forintért kínálja a koccintás, nézelődés, csobbanás élményét.

Valahogy haza is kéne jutni

A tűzijáték után az is fontos, hogy tudunk hazajutni, hiszen ilyenkor mindenki koccint, kocsiba nem ülhet. Azt tudjuk, hogy ilyenkor megbénul a fél város és Budapest környéke, a pesti belső kerületekben kissé egyszerűbb helyzet, de a hidakat és Buda jelentős részeit lezárják, és még utána is órákig akadozik a forgalom.

Ez a helyzet paradicsomi állapotot teremt a taxisoknak. Amint az egyik név nélkül nyilatkozó taxis elmondta, igen, ilyenkor sok a fuvar, de tavaly is előfordult, hogy fél óráig meg sem mozdult a sor a Széll Kálmán tér környékén, és a városban kivezető utak nagyon zsúfoltak. Ami pedig a szállodákból, éttermekből hazamenni kívánó vendégeket illeti, ott nem az övé a biztos haszon, hanem azoké, akiknek „tejelni kell”.

Ahányszor egy vendég odamegy a szállodai recepcióhoz, hogy taxit rendeljen vagy szól egy pincérnek – de akár a kórházban is a portásnak –, utóbbi jutalékot kap. Csak azt hívják ilyenkor, akivel megszületett a feketén zajló megállapodás és erről tud az egész szálloda meg az étteremfőnök is. Nekik fix a pénzük, a taxis viszont lehet, hogy másfél óra alatt se ér ki Budaörsre vagy Pestszentlőrincre.