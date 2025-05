Listázásba kezdett az állami hivatal

A Központi Statisztikai Hivatal idén május 15-e és június 15-e között hajtja végre aktuális mezőgazdasági összeírását, amely az ország több mint 16 ezer nem kiemelt és mintegy 5 ezer kiemelt jelentőségű egyéni gazdaságát érinti. A földhasználattal és az állatállománnyal kapcsolatos adatgyűjtés célja, hogy naprakész és pontos információval szolgáljon a hazai és az uniós döntéshozók, valamint a gazdálkodók számára. Az adatfelvétel része az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programnak és a végrehajtást uniós jogszabályok is előírják, így a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény és az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendelet alapján az adatszolgáltatás a kijelölt gazdaságok számára kötelező. Az adatfelvételi időszak előtt a KSH valamennyi érintett számára eljuttatta e-mailben vagy postai úton a kérdőívkitöltéshez szükséges tudnivalókat és a belépési kódot.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!