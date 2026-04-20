Lobbizni fognak a Tiszánál egy új minisztériumért

Az esetlegesen hazahozott uniós forrásokból 2000 milliárd forintnyi pénz is érkezhetne az építésgazdaségba, mely már lassú növekedést jelentene a szektor számára. Ehhez persze az is kell, hogy a források nyílt közbeszerzésen, átláthatóan legyenek elosztva – jelezte a HVG kérdésére Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke.

Az építőipar számára most az a legfontosabb, hogy mielőbb felálljon az új kormány, mert az állam három funkciójában is meghatározó szereplője az építésgazdaságnak: szabályozóként, piacfelügyelőként és a legnagyobb megrendelőként – fejtette ki az ÉVOSZ elnöke.

Lobbizni fognak

A szervezet azért is lobbizik majd, hogy az új kormányzati struktúrában is legyen olyan tárca, amelynek a nevében is megjelenik az építés: elképzelésük szerint a szektorral kapcsolatos feladatokat egy építőipari és területfejlesztési minisztérium tudná egyben kezelni, olvasható a vonatkozó cikkben.