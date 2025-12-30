4p
Londonból kapott hatalmas gyomrost Budapest, Karácsony Gergely a kormányt hibáztatja

mfor.hu

Bóvliba vágták Budapestet, Karácsony Gergely szerint magukkal fogják rántani azt, aki ezért felelős.

A befektetési szint alá minősítette Budapest besorolását a Moody's Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a magyar főváros likviditási helyzetével indokolta a Londonban hétfő éjjel bejelentett döntést.

A cég közölte: a Budapestre fenntartott adóskockázati osztályzatot az eddigi „Baa3”-ról egy fokozattal „Ba1”-re rontotta.

A Moody's módszertanában a „Ba1” besorolás egy szinttel elmarad a befektetési ajánlású sáv alsó szélétől, vagyis a Budapestre eddig érvényben tartott „Baa3” minősítéstől.

A Moody's Ratings ezzel egy időben az eddigi „baa3”-ról ugyancsak egy fokozattal „ba1”-re minősítette vissza Budapest alapszintű adósminőség-értékelését (Baseline Credit Assessment, BCA).

A hitelminősítő az új besorolásokat is további leminősítés lehetőségére utaló felülvizsgálat alá vette.

Az intézkedéshez fűzött indoklás szerint Budapest likviditási pozíciója aggályokat vet fel azzal kapcsolatban, hogy a városnak lesz-e kapacitása kötelezettségeinek maradéktalan törlesztésére az előírt december 31-i időpontig.

A Moody's közölte: megítélése szerint érdemben növelik a magyar főváros rövid távú adóskockázatát a transzferek időzítésével és beérkezésével kapcsolatos bizonytalanságok, valamint az a tény, hogy a likviditási helyzet nagyon gyenge a váratlan pénzáramlási kiesések fedezésére.

A besorolás és a BCA-értékelés további leminősítésének lehetőségét felvető felülvizsgálat a Moody's szerint a törlesztési hátralék kialakulásának megnövekedett kockázatát tükrözi.

Ezek a megnövekedett kockázatok a főváros költségvetésében szereplő, de a kormányzat által

„váratlan módon késleltetett”

folyósításokból erednek – fogalmaz indoklásában a hitelminősítő.

A Moody's Ratings szerint mindehhez társul a szolidaritási hozzájárulás ügyében a főváros és a kormány között fennálló viszály.

Jóllehet a főváros jelezte, hogy pótlólagos likviditási forrásokat szerez kötelezettségeinek törlesztéséhez abban az esetben is, ha a folyósítások nem érkeznek meg, a hitelminősítővel azonban nem ismertették annak részleteit, hogy ezeket a pótlólagos forrásokat Budapest honnan teremti elő – fogalmaz a Moody's elemzése.

A cég szerint Budapest likviditási helyzete romlott a 2021-2025 közötti időszakban, bár az alacsony likviditás az elmúlt három évben kezelhető volt a rutin működési tevékenység szempontjából. A működési szintű bevételekhez mért likviditási ráta a tavalyi év végén 2,9 százalék volt, és a Moody's alapeseti várakozása szerint 2025 végére 1,5 százalék lesz.

A nagyon gyenge likviditás és a folyósítások körüli bizonytalanságok aggályokat vetnek fel a főváros azonnali pénzügyi kötelezettségeinek teljesítési kapacitásával kapcsolatban – áll a Moody's elemzésében.

A cég szerint Budapest besorolásai tükrözik a Magyarországnak járó európai uniós folyósítások befagyasztását is.

A Moody's kiemeli ugyanakkor azt is, hogy a magyar főváros adósságterhe folyamatos ütemben csökken, és a működési szintű bevételekhez mérve tavaly már csak 35 százalék volt a 2021-ben mért 71 százalék helyett.

Karácsony Gergely: ez így nem mehet tovább

Az uzsorakormány bóvliba lökte a nemzet fővárosát. Ezt nem fogják megúszni” – kezdi a Moody's döntésére reagáló bejegyzését Karácsony Gergely főpolgármester, aki szerint a döntés „a kormány esztelen és kistílű sarcpolitikájának következménye. Ez a Budapest-ellenes politika nem több, mint károkozás, a károkat a főváros leminősítése után alighanem az ország is, annak minden polgára elszenvedheti.”

A leminősítésnek három oka van:

  • a kormány a 20-szorosára emelt sarccal több pénzt von el Budapesttől, mint amennyi támogatást ad, és Budapest, más önkormányzatoktól eltérően, a hitelfelvételhez sem kapott engedélyt a kormánytól;
  • a második ok, hogy a kormány a mai napig nem fizette meg az adósságát Budapestnek, amire törvény kötelezi. Ezt okkal tekinti súlyos kockázatnak a hitelminősítő;
  • harmadik: Budapest a kormány miatt nem jut hozzá a fejlesztésekhez szükséges uniós forrásokhoz"

- írja Karácsony, aki kijelenti, hogy ahogy korábban már „ezerszer” is elmondta, „ez így nem mehet tovább”. Kiemeli ugyanakkor, hogy a főváros gazdálkodásáról a Moody's is megállapította:  „a minősítések ugyanakkor figyelembe veszik Budapest mérsékelt és csökkenő adósságszintjét, valamint stabil működési teljesítményét”

Ahogy azt korábban is mondtuk: aki Budapestet csődbe löki, azt Budapest magával rántja. Fokozottan igaz ez a hitelminősítésekre: aki Budapestet bóvliba löki, azt Budapest magával rántja”

- zárja bejegyzését a főpolgármester.

 

 

