Ki fizet ennyit egy táskáért? Szemérmetlenül emelik áraikat a luxusmárkák

Az olcsó és könnyen hozzáférhető termékutánzatok minden eddiginél dinamikusabb térhódítása és a kínai gazdaság lassulása apró, de jól érzékelhető lékeket ütött a luxusipar magát rendületlenül a felszínen tartó hajóján. A high end márkák jelentős része 2024-ben az előzetes pénzügyi várakozásokat alulmúló évet zárt – az utolsó negyedév üzleti adatai a fogyasztói kereslet lanyhulását és a kimerülés egyértelmű jeleit mutatták – írta témát feldolgozó cikkében laptársunk, a szintén a Klasszis Média lapcsoporthoz tartozó Privátbankár szerzője.

Amint arról a lap is ír, a jelenség hátterében álló okok szerteágazóak: szakértők szerint látványos az ázsiai piacok gyengülése, de nem elhanyagolható tényező az sem, hogy bizonyos luxusmárkák szemérmetlen áremelése a korábbinál visszafogottabb költekezésre ösztönzi a high end divat legelkötelezettebb híveit is. De fontos tényező a nyersanyagárak emelkedése, a globális geopolitikai zűrzavar és a technológiai rivalizálás is.

A globális kereslet visszaesését tapasztalta a világ legnagyobb luxusmárka-csoportja, a francia Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) is, ami jelenleg 75 márkát birtokol, egyebek mellett a divatipar zászlóshajóinak számító Louis Vuittont és Christian Diort. Hiába van igény továbbra is a luxustermékekre, az LVMH pénzügyi jelentéséből az derül ki, hogy a cégcsoport 2024-es összbevétele – ami 84,7 milliárd eurót, mai árfolyamon közel 35 ezer milliárd forintot tett ki – nagyjából két százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

A luxus sosem megy ki a divatból. De a vásárlók kegyeiért meg kell küzdeni

De hasonlóan zárta az elmúlt évet a szektor másik domináns szereplője, a francia Kering luxuscsoport, ami olyan népszerű és felkapott divatmárkákat tudhat magának, mint az Yves Saint Laurent vagy a Gucci. A Kering Group oldalán még nincs fent a negyedik negyedév mérlege, ám azt feltüntették, hogy a csoport harmadik negyedéves bevétele 2023 hasonló időszakához viszonyítva 15 százalékkal, nagyjából 3,8 milliárd euróra csökkent.

